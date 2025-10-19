Kategórie
dnes 19. októbra 2025 o 14:00
Čas čítania 0:45
Helena Lučivňáková

Lula ukázala jej luxusný PENTHOUSE za viac ako pol milióna eur (OTVOR, SOM DOLE)

Na konci sme prebrali aj kauzu o jej konci s influencingom

V najnovšej časti série Otvor, som dole sa spolu s moderátorom Andym Šajom pozrieme do luxusného penthousu Lucie Almaksus, ktorý sa nachádza v bratislavskom Novom Meste.

Luciin byt ponúka jedinečný výhľad – z jednej strany na Kamzík, z druhej na Kuchajdu. Zaujímavosťou je, že výtah vedie priamo do jej bytu, čo sme v tomto formáte videli vôbec po prvýkrát.

Penthouse má celkovú rozlohu 150 m², z čoho 75 m² tvorí interiér a ďalších 75 m² terasa. Lucia má byt zariadený v modernom luxusnom štýle – nechýba šatník Poliform, Big Green Egg gril, vírivka, ikonické dekorácie ako Bearbrick v obývačke či výrazný obraz Kanyeho Westa. Celý priestor dopĺňajú kvalitné materiály, prémiové doplnky a dôraz na detail, ktorý z bytu robí naozaj výnimočné miesto.

Po prehliadke bytu sme sa presunuli do Aura Coffee Studia, ktorého je Lucia majiteľkou. Tam sme sa porozprávali nielen o jej podnikaní, ale aj o ex-influencer kauze, ktorá preletela internetom, a ako sa zmenil jej pohľad na sociálne siete.

Séria Otvor, som dole prináša návštevy u zaujímavých ľudí, ktorí pootvárajú dvere svojich príbytkov. Moderátor Andy Šaj tak divákom ukazuje nevšedné interiéry, architektonické riešenia a osobné detaily, ktoré robia každý priestor jedinečným.

