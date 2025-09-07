Luisa ukázala byt: V šatníku má štúdio a nad posteľou tarantulu (OTVOR, SOM DOLE)

Otvor, som dole je späť!
Nová séria je tu a rovno začíname zostra. Moderátor Šajmo tentokrát zaklopal na dvere známej slovenskej raperky Luisy, ktorú môžeš poznať nielen z hudobnej scény, ale aj z reality show Ruža pre nevestu 3. Doma to má naozaj pestré!
Hneď pri posteli ťa privíta jej netradičný domáci miláčik – tarantula na poličke nad posteľou. Luisa sa však podelila aj o omnoho pikantnejšie detaily zo svojho života – prezradila, že má nového nápadníka, no viac zatiaľ odhaliť nechcela.
Najväčším highlightom návštevy bolo určite jej hudobné štúdio, ktoré si šikovne zariadila priamo vo svojom walk-in šatníku. Tam nám dokonca pustila aj krátky leak z pripravovaného albumu, ktorý plánuje vydať ešte tento rok. Dozvedeli sme sa, koľko platí nájom a či sa plánuje sťahovať niekam inam.
Aby to nebolo len o byte, Luisa Šajma vzala aj do svojej obľúbenej kaviarne v okolí, kam chodí pravidelne. Práve tam sa otvorili aj osobnejšie témy – rozobrali spolu rozchod výherkyne Ruže Karolíny a Rasťa, jej zážitky so susedmi, život v danej lokalite, ale aj to, aké chystá turné s jej pripravovaným albumom.