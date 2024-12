Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Koľko zaplatila za prerábku staršieho domu?

V nasledujúcej časti Otvor, som dole, sa s nami môžeš pozrieť na to, ako býva influencerka Bianka Rumanová. Nenavštívime ju však v bratislavskom podnájme, ktorý má so snúbencom Jovinečkom, ale v jej vychýrenom Ruman House na juhu Slovenska.

V sérii videí s názvom Otvor, som dole moderátor Šajmo navštevuje známe slovenské osobnosti, ktoré mu pootvoria dvere svojich príbytkov. Čakajú ťa tu zaujímavé architektonické riešenia a nevšedné interiéry, ale aj osobné predmety našich hostiteľov či jedinečné zbierky.



Spoločne sa pozrieme do ich bytov a domov, ukážu nám knihy, platne, obrazy a drahé šatníky, prezradia nám, koľko investovali do nehnuteľnosti, prerábky, prípadne koľko platia za podnájom.



V Biankinom dome sme natrafili aj na jej jazvečíka Bibócu a maminu Izku, ktorá sa podieľala na kreatívnom prerábaní interiéru, dohliadala na robotníkov a doteraz rozcestovanej Bianke pomáha s upratovaním a starostlivosťou o dom. Prečo je kuchyňa ružová, koľko Bianka zaplatila za prerábku a čím sa nechala pri dizajnovaní domu inšpirovať?



To všetko sa dozvieš v novej časti Otvor, som dole.