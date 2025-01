Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Koľko platí Tereza za prenájom jednoizbáku na periférii Bratislavy?

V nasledujúcej časti Otvor, som dole, sa s nami môžeš pozrieť na to, ako býva influencerka a bývalá účastníčka prvej série šou Ruža pre nevestu Tereza Kosecová, ktorá bojovala o srdce Tomáša Tarra. Navštívili sme ju v jej podnájme, v jednoizbovom byte na okraji Bratislavy.



V sérii videí s názvom Otvor, som dole moderátor Šajmo navštevuje známe slovenské osobnosti, ktoré mu pootvoria dvere svojich príbytkov. Čakajú ťa tu zaujímavé architektonické riešenia a nevšedné interiéry, ale aj osobné predmety našich hostiteľov či jedinečné zbierky.



Spoločne sa pozrieme do ich bytov a domov, ukážu nám knihy, platne, obrazy a drahé šatníky, prezradia nám, koľko investovali do nehnuteľnosti, prerábky, prípadne koľko platia za podnájom.



Tereza nás pohostila množstvom sushi a dobrou náladou. V bratislavskom podnájme nám ukázala zbierku tenisiek a parfémov, porozprávala sa o svojich nových prsiach a aj o tom, prečo je stále single. Prezradila nám aj, prečo odmietla ponuky do ďalších reality šou, koľko za svoj podnájom platí a čo ju na bývaní v danej lokalite najviac baví.



Sleduj najnovšiu časť Otvor, som dole a nechaj sa inšpirovať.