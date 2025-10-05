Takto lacný byt v centre Bratislavy? Tu býva Denis Kendy zo Sexuálnej výchovy (Otvor, som dole)

Okrem bytu nás Denis Kendy zobral aj do officu podcastu Sexuálna výchova.
V nasledujúcej časti Otvor, som dole sa spolu so Šajmom pozrieme do jednoizbového bytu Denisa Kendyho, známeho z podcastu Sexuálna výchova, ktorý sa nachádza kúsok od železničnej stanice v Starom Meste v Bratislave.
Tentokát ťa čaká jednoizbák s rozlohou 46 m², ktorý Denis využíva naplno. V byte nájdeš vintage nábytok, pôvodné okná a lustre, kuchyňu do tvaru Z, množstvo dekorácií a obľúbené kúsky jeho oblečenia. Nechýbajú obrazy, ktoré má po svojej babke, ani široký výber sviečok a difuzérov, ktoré dodávajú priestoru osobitý charakter.
Okrem bytu nás Denis vzal aj do officu podcastu Sexuálna výchova, kde sme mohli vidieť niekoľko zaujímavých doplnkov.
Séria Otvor, som dole prináša návštevy u zaujímavých ľudí, ktorí pootvoria dvere svojich príbytkov. Moderátor Andy Šaj tak divákom ukazuje nevšedné interiéry, architektonické riešenia a osobné detaily, ktoré robia každý byt jedinečným.