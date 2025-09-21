Našli sme najkrajší byt v Bratislave? (OTVOR SOM DOLE @NATALIOKALI)

O tomto byte v Starom Meste sa ti bude snívať!
V nasledujúcej časti Otvor, som dole sa spolu so Šajmom pozrieš do bytu architektky Natálie Okáliovej, ktorý zdedila po svojej babke v Starom Meste v Bratislave.
Séria Otvor, som dole prináša návštevy u zaujímavých ľudí, ktorí pootvoria dvere svojich príbytkov. Moderátor Andy Šaj tak divákom ukazuje netradičné architektonické riešenia, nevšedné interiéry aj osobné detaily, ktoré robia každý byt výnimočným.
Tentokrát ťa čaká priestor s rozlohou takmer 88 m² a dispozičným riešením, v ktorom sa dá doslova chodiť dokola. Medzi tromi izbami nestoja bežné steny, ale knižnica a pôvodné dvojkrídlové dvere, ktoré prežili celú rekonštrukciu. V byte nájdeš aj bespoke nábytok z jej ateliéru Studio Oko, vintage lustre, kusové dizajnové kúsky či viac než 2000 kníh. A aby toho nebolo málo – disco guľa na záchode dodáva tomuto priestoru úplne vlastný charakter.
Sleduj najnovšiu časť Otvor, som dole a nechaj sa inšpirovať tým, ako sa dá zdedený byt premeniť na architektonicky jedinečný domov.