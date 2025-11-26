Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 5:25

Takto vyzerala TOP architektúra v roku 2025. Pozri si výnimočné domy, lofty a projekty zo Slovenska a z Česka

Takto vyzerala TOP architektúra v roku 2025. Pozri si výnimočné domy, lofty a projekty zo Slovenska a z Česka
Zdroj: Matej Hakár
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Domáci architekti excelujú prirodzenou eleganciou, odvahou aj citom pre kontext.

Tohtoročný zoznam TOP architektúry a interiérového dizajnu zo Slovenska a z Česka prináša projekty, ktoré svojou kvalitou, odvahou alebo citom pre kontext vyčnievajú z davu a zanechali v nás výnimočnú emóciu. Ide o prehliadku tvorivosti domácich architektov a dizajnérov, inovatívneho myslenia – častokrát mimo komfortnej zóny klientov, ale tiež kultúrnej identity.

Návrhy, ktoré dominovali v roku 2025, sa nesú v duchu prirodzenej elegancie, minimalizmu, zodpovedného prístupu k materiálom, premysleného prepojenia interiéru s okolím aj luxusnej noblesy. Nájdi si svojho favorita spomedzi víkendových bývaní, miliónových domov a veľkopodlažných bytov či verejných stavieb.

Zoznam je bez poradia.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Odporúčané
FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne 4. októbra 2025 o 11:00
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ARCHITEKTÚRA ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
Odporúčame
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“ e
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
včera o 07:00
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí? e
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
včera o 10:00
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
dnes o 07:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
pred 3 hodinami
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii? e
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
včera o 17:00
Storky
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko sa premení na mýtickú zoo
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Lifestyle news
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli pred hodinou
Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita? pred 2 hodinami
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko Trenčín sa v auguste premení na mýtickú zoo pred 2 hodinami
VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri dnes o 09:32
Raper Pras z Fugees bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Obvinili ho z nelegálnych darov pre Obamovu kampaň dnes o 08:49
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní včera o 16:52
VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let včera o 15:36
Speváčka Lizzo otvorene o chudnutí: Odmietla Ozempic a prehovorila o depresii a izolácii včera o 14:13
Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev včera o 12:48
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok včera o 12:06
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Počasie Správy počasie Košice
Viac
AKTUÁLNE: Robert Fico pre komunikáciu s Epsteinom neodvolá Miroslava Lajčáka
pred 8 minútami
ZMENA POKÚT ZA DOPRAVNÉ PRIESTUPKY: Štát plánuje rozsiahle úpravy cestných pravidiel
pred 49 minútami
VIDEO: Predavačku v Liptovskom Mikuláši napadol zákazník pri pokladni. Zbil ju ušiel
pred hodinou

Viac z Kultúra

Všetko
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
19. 11. 2025 17:00
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
19. 11. 2025 14:00
Ticho lesa, sila betónu a teplo dreva. Pozri si rekonštrukciu chaty z konca 19. storočia v srdci Šumavy
V spolupráci
Ticho lesa, sila betónu a teplo dreva. Pozri si rekonštrukciu chaty z konca 19. storočia v srdci Šumavy
22. 11. 2025 11:00
Nový rekord v sume za obraz, ktorý namaľovala žena. Maľba sa predala za 54,6 milióna dolárov
Nový rekord v sume za obraz, ktorý namaľovala žena. Maľba sa predala za 54,6 milióna dolárov
22. 11. 2025 11:55
Stal sa najdrahším moderným dielom všetkých čias. Klimtov portrét Elisabeth Ledererovej zachránený pred nacistami trhá rekordy
Stal sa najdrahším moderným dielom všetkých čias. Klimtov portrét Elisabeth Ledererovej zachránený pred nacistami trhá rekordy
20. 11. 2025 8:55
Hollywoodsky večer plný hviezd. Na udeľovaní čestných Oscarov zažiarili Jennifer Lopez či Sydney Sweeney
Hollywoodsky večer plný hviezd. Na udeľovaní čestných Oscarov zažiarili Jennifer Lopez či Sydney Sweeney
17. 11. 2025 10:19
Viac z Filmy a Seriály Všetko
VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri
Filmy
dnes o 09:32
VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri
dnes o 09:32
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli
pred hodinou
Vianočný Netflix & Chill. Tu je 10 tipov na najočakávanejšie novinky, ktoré v televíznom programe nenájdeš
pred 2 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
včera o 17:00
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 2 dňami
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
22. 11. 2025 10:30
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
20. 11. 2025 17:30
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tenisky Autry spájajú retro štýl a moderné pohodlie. Objav značku, ktorú nosí Bella Hadid či Pedro Pascal
Móda
pred hodinou
V spolupráci
Tenisky Autry spájajú retro štýl a moderné pohodlie. Objav značku, ktorú nosí Bella Hadid či Pedro Pascal
pred hodinou
Objav, prečo sa z Autry stal must-have kúsok v každom šatníku.
Takto vyzerala TOP architektúra v roku 2025. Pozri si výnimočné domy, lofty a projekty zo Slovenska a z Česka
Odporúčané
Takto vyzerala TOP architektúra v roku 2025. Pozri si výnimočné domy, lofty a projekty zo Slovenska a z Česka
pred 2 hodinami
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko Trenčín sa v auguste premení na mýtickú zoo
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko Trenčín sa v auguste premení na mýtickú zoo
pred 2 hodinami
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
pred 3 hodinami
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
dnes o 09:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
dnes o 07:00
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
včera o 10:00
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
pred 2 dňami
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
včera o 10:04
Andrej Bičan nám prezradil, ako fungovalo ovládanie Maxihry, či niekto podvádzal a prečo sa relácia skončila (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Andrej Bičan nám prezradil, ako fungovalo ovládanie Maxihry, či niekto podvádzal a prečo sa relácia skončila (Rozhovor)
20. 2. 2022 16:30
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 2 dňami
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
pred 3 dňami
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
20. 11. 2025 8:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Späť
Zdieľať
Diskusia