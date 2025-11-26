Domáci architekti excelujú prirodzenou eleganciou, odvahou aj citom pre kontext.
Tohtoročný zoznam TOP architektúry a interiérového dizajnu zo Slovenska a z Česka prináša projekty, ktoré svojou kvalitou, odvahou alebo citom pre kontext vyčnievajú z davu a zanechali v nás výnimočnú emóciu. Ide o prehliadku tvorivosti domácich architektov a dizajnérov, inovatívneho myslenia – častokrát mimo komfortnej zóny klientov, ale tiež kultúrnej identity.
Návrhy, ktoré dominovali v roku 2025, sa nesú v duchu prirodzenej elegancie, minimalizmu, zodpovedného prístupu k materiálom, premysleného prepojenia interiéru s okolím aj luxusnej noblesy. Nájdi si svojho favorita spomedzi víkendových bývaní, miliónových domov a veľkopodlažných bytov či verejných stavieb.
Zoznam je bez poradia.