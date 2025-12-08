Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Tesco.
dnes 8. decembra 2025 o 14:41
Čas čítania 1:46
Sponzorovaný obsah

Doprajte si luxusné Vianoce s Tesco Finest! V limitovanej ponuke Tesca je viac ako 60 sviatočných noviniek

Doprajte si luxusné Vianoce s Tesco Finest! V limitovanej ponuke Tesca je viac ako 60 sviatočných noviniek
Zdroj: Tesco
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vianočné obdobie je časom výnimočných okamihov, ku ktorým patria rovnako výnimočné chute.

Tesco na sviatočný stôl prináša limitovanú ponuku svojej najluxusnejšej privátnej značky potravín Tesco Finest. K štandardnej ponuke 206 produktov prémiových potravín pribudne až 66 vianočných noviniek Tesco Finest – od vybraných vín, delikátnych syrov a údenín až po sladké špeciality a gurmánske snacky. Tesco Finest bude aj tieto Vianoce synonymom kvality, elegancie a chuťového zážitku.

„Na Vianoce si všetci radi doprajeme o trochu viac – viac chutí, radosti a výnimočných momentov. Preto sme pre našich zákazníkov pripravili limitovanú vianočnú edíciu Tesco Finest, ktorá prináša špeciálne prémiové produkty z prvotriednych surovín. Veríme, že našim zákazníkom pomôžeme ponukou Tesco Finest premeniť spoločné stolovanie na nezabudnuteľný zážitok, ktorý zblíži rodinu a spríjemní sviatočné dni,“ hovorí Erik Šiatkovský, komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku.

Bublinky, ktoré vytvoria sviatočnú atmosféru

Žiadna oslava sa nezaobíde bez pohára šumivého vína. Tesco Finest Prosecco DOC Brut je ideálnou voľbou na slávnostný prípitok. Jemné perlenie, svieže ovocné tóny jabĺk a hrušiek a elegantný charakter robia z tohto prosecca perfektný doplnok k dezertom, brunchu aj k silvestrovskému večeru. Pre skutočných znalcov je pripravené Tesco Finest Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G., ktoré pochádza z prestížnej oblasti Valdobbiadene.

Tipy na gurmánske darčeky

Rad Tesco Finest ponúka nielen produkty na sviatočný stôl, ale aj elegantné darčekové balenia. Medzi tohtoročnými novinkami zákazníci nájdu napríklad sušienky s belgickou čokoládou, ovocím a orechmi v darčekových boxoch. Pod stromčekom potešia aj Tesco Finest pražené kávy z Kolumbie či Brazílie, ktoré spájajú pôžitok so sviatočným luxusom, alebo maslové sušienky inšpirované britskými dezertmi v elegantných dózach.

Chuťová oslava

Tesco Finest prináša kompletné riešenie pre slávnostné menu – napríklad prémiové syry, antipasty, parmskú šunku, údeného lososa či hovädzie sous-vide rebrá a steaky. Na sviatočný stôl aj neformálny večierok sú skvelé maslové sušienky z chrumkavého cesta s polotučnými tvrdými syrmi gouda a eidam – ideálne k bielemu vínu.

Odporúčané
V Tescu talent rozvíja každý! Viac ako 500 zamestnancov tvoria zdravotne znevýhodnení V Tescu talent rozvíja každý! Viac ako 500 zamestnancov tvoria zdravotne znevýhodnení 3. decembra 2025 o 10:51

Nádych luxusu vášmu silvestrovskému stolu dodajú Tesco Finest čierne kalamata olivy s kôstkou – ručne zbierané, s výraznou ovocnou chuťou, ktorá skvele doplní syry a víno. A štýlové pohostenie výborne doplní aj kombinácia mandlí, kešu orechov a makadamových orechov s údeným nádychom. Ochutnajte luxus v každom kúsku!

Tesco
Zdroj: Tesco

Výnimočná kvalita a chute z celého sveta

Prémiová privátna značka Tesco Finest ponúka zákazníkom na tohtoročné sviatky výber z celkovo 272 luxusných potravín – 206 produktov v štandardnej ponuke a 66 sviatočných noviniek v limitovanej edícii. Ponuku tvoria sofistikované chute z celého sveta, z ktorých si vyberie skutočne každý.'

Každý produkt Tesco Finest je starostlivo vybraný na základe interných smerníc, aby zákazníkovi priniesol výrazne lepší chuťový zážitok. Výber sa formuje podľa spätnej väzby od zákazníkov tak, aby produkty odrážali ich priania a potreby. Hoci väčšina produktov pochádza z Britských ostrovov, v ponuke majú svoje miesto aj slovenské vína a ďalšie lokálne výrobky, ktoré prechádzajú prísnou kontrolou kvality.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
TESCO
Odporúčame
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku e
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
4. 12. 2025 12:00
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík? e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
včera o 08:30
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón? e
refresher+
Odporúčané
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
pred 2 dňami
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO) e
Sponzorovaný obsah
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
pred hodinou
Michaela točí JOI videá: Takéto požiadavky mi píšu klienti, v zálohe mám 3-tisíc gigabajtov contentu (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Michaela točí JOI videá: Takéto požiadavky mi píšu klienti, v zálohe mám 3-tisíc gigabajtov contentu (Rozhovor)
včera o 17:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Storky
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
Lifestyle news
Miss Universe v centre škandálu. Dve finalistky sa vzdali titulov, spolumajiteľ čelí vyšetrovaniu pred 20 minútami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko pred hodinou
VIDEO: Ľudia sa bicyklovali po zamrznutom Štrbskom plese. Zábery ukazujú riskantné správanie v Tatrách pred 2 hodinami
„Nový iPhone nie je prejavom lásky.“ V Bratislave sa objavili transparenty proti konzumným Vianociam, zapojili sa aj influenceri pred 3 hodinami
Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku dnes o 11:26
Dočkáme sa po 17 rokoch strateného albumu Slipknot? „2026 je ten rok,“ tvrdí Clown dnes o 10:08
Diddy vs. Netflix: Matka odsúdeného kritizuje nový dokument od 50 Centa, vraj poškodzuje reputáciu ich rodiny dnes o 09:14
Peaky Blinders mieria do vojny v epickom filme. Vieme, kedy sa vráti Tommy Shelby dnes o 08:29
Dievča z ikonickej reklamy na Kofolu zdieľala vianočné posolstvo: „Chcem prestať utekať pred vlastným osobným diviakom,“ hovorí včera o 11:53
Calin oslavuje veľký úspech. Na Spotify ho teraz počúva milión ľudí mesačne včera o 10:30
Spravodajstvo
Správy počasie Dôchodky Dopravné správy Diaľnice
Viac
Na Slovensko prichádza nezvyčajne teplý týždeň: Prekvapivé teploty budú pripomínať iné ročné obdobie
pred 2 minútami
Štáty EÚ si prerozdelia migrantov: Novinka má pomôcť najviac zaťaženým krajinám
pred 43 minútami
AKTUÁLNE: Na D2 sa tvoria extrémne kolóny pre vážnu nehodu. Pretrvávať budú ešte dlhé hodiny
pred hodinou

Viac z Gastro

Všetko
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
pred 2 dňami
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
refresher+
Odporúčané
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
pred 2 dňami
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
2. 12. 2025 11:00
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
pred 3 dňami
V Košiciach rozdajú 1 000 cheeseburgerov zadarmo. Simon's Burger otvára prvú pobočku na Slovensku
V Košiciach rozdajú 1 000 cheeseburgerov zadarmo. Simon's Burger otvára prvú pobočku na Slovensku
28. 11. 2025 13:04
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
27. 11. 2025 17:42
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Peaky Blinders mieria do vojny v epickom filme. Vieme, kedy sa vráti Tommy Shelby
Peaky Blinders mieria do vojny v epickom filme. Vieme, kedy sa vráti Tommy Shelby
dnes o 08:29
GALÉRIA: Kúzlo vianočnej Prahy očarilo aj Hollywood, po uliciach sa prechádzala Julia Roberts
včera o 09:20
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
4. 12. 2025 15:57
Viac z Móda Všetko
Objav najkrajšie ženské páperové bundy sezóny. Modely Zara, NEHERA či Moncler spájajú teplo, štýl a pohodlie
Ženská móda
dnes o 11:00
Objav najkrajšie ženské páperové bundy sezóny. Modely Zara, NEHERA či Moncler spájajú teplo, štýl a pohodlie
dnes o 11:00
Quarter-zip svetre nahradili mikiny. Využi nový must-have trend do kancelárie aj na rande
1. 12. 2025 11:00
Toto sú najlepšie vianočné darčeky pre cestovateľov a milovníkov dobrodružstva. Za niektoré dáš menej ako 20 €
včera o 17:30
Viac z Zdravie Všetko
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
refresher+
Odporúčané
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
pred 3 dňami
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
26. 11. 2025 17:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
25. 11. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Gastro
pred 2 minútami
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
pred 2 minútami
Navštívili sme reštaurácie, ktoré nám odporúčili naši sledovatelia. Takto to dopadlo.
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
pred hodinou
Doprajte si luxusné Vianoce s Tesco Finest! V limitovanej ponuke Tesca je viac ako 60 sviatočných noviniek
PR správa
Doprajte si luxusné Vianoce s Tesco Finest! V limitovanej ponuke Tesca je viac ako 60 sviatočných noviniek
pred hodinou
Objav najkrajšie ženské páperové bundy sezóny. Modely Zara, NEHERA či Moncler spájajú teplo, štýl a pohodlie
Objav najkrajšie ženské páperové bundy sezóny. Modely Zara, NEHERA či Moncler spájajú teplo, štýl a pohodlie
dnes o 11:00
Toto sú najlepšie vianočné darčeky pre cestovateľov a milovníkov dobrodružstva. Za niektoré dáš menej ako 20 €
Toto sú najlepšie vianočné darčeky pre cestovateľov a milovníkov dobrodružstva. Za niektoré dáš menej ako 20 €
včera o 17:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
včera o 08:30
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
refresher+
Odporúčané
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
pred 2 dňami
GALÉRIA: Kúzlo vianočnej Prahy očarilo aj Hollywood, po uliciach sa prechádzala Julia Roberts
GALÉRIA: Kúzlo vianočnej Prahy očarilo aj Hollywood, po uliciach sa prechádzala Julia Roberts
včera o 09:20
Dievča z ikonickej reklamy na Kofolu zdieľala vianočné posolstvo: „Chcem prestať utekať pred vlastným osobným diviakom,“ hovorí
Dievča z ikonickej reklamy na Kofolu zdieľala vianočné posolstvo: „Chcem prestať utekať pred vlastným osobným diviakom,“ hovorí
včera o 11:53
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
3. 12. 2025 10:30
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
4. 12. 2025 15:57
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
4. 12. 2025 11:15
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
30. 11. 2025 10:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia