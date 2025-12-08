Kým časť ľudí upozorňuje na možné riziká, iní hovoria o nevinnej zábave a osobnej zodpovednosti.
Nie je to tak dávno, čo sme ti priniesli video priamo z poľských Tatier, na ktorom sa turisti prechádzali po nedostatočne zamrznutom Morskom oku. Najnovšie však stránka @tatry_official zverejnila zábery, na ktorých sa ľudia bicyklujú po Štrbskom plese.
V komentároch pod príspevkom zostali niektorí užívatelia zaskočení a prekvapila ich najmä odvaha, s akou sa cyklisti pohybovali po plese. Mnohí upozorňovali na to, že ide o doslova „zahrávanie sa so životom“ a poukazovali na možné následky.
Na druhej strane sa však našli aj komentujúci, ktorí sa cyklistov zastávali. Tvrdili, že ide len o zábavu, ktorá nikoho neobmedzuje ani nepoškodzuje prírodu.
Je však dôležité pripomenúť, že pohyb po zamrznutých vodných plochách so sebou vždy nesie určité nebezpečenstvo. Bez ohľadu na to, ako stabilne ľad pôsobí, jeho hrúbka nemusí byť rovnomerná a bezpečná, čo môže viesť k nebezpečným situáciám.