Po 17 rokoch odkladania a fanúšikovských najšialenejších teórií to konečne vyzerá nádejne. Clown oznámil, že legendárny, nikdy nevydaný album Look Outside Your Window má doraziť v roku 2026.
Fanúšikovia Slipknotu tento album poznajú ako hudobného „Bigfoota“ – všetci o ňom hovoria, no nikto ho nikdy nepočul. Ako píše portál Rova, Look Outside Your Window vznikal už v roku 2008 popri albume All Hope Is Gone, a nahrali ho Clown, Corey Taylor, Jim Root a Sid Wilson ako vedľajší projekt, ktorý nikdy nebol určený ako oficiálny slipknotovský materiál.
Roky sme počúvali protichodné správy – že je hotový mix, že existuje artwork, že by ho Clown najradšej sám zverejnil. Dokonca aj on sám priznal, že je rád, keď sa ho raz „zbaví“. Najnovšie správy však pôsobia prekvapivo optimisticky.
Clown sa totiž v noci ozval na Discorde s ospravedlnením, že album nevyšiel v roku 2025, ako sľúbil. Zároveň však dodal jasný prísľub: „2026 je ten rok. Je jednoducho čas. Aj ja som už unavený z čakania. Verte mi. Sľubujem.“
Treba však rátať s tým, že toto nebude klasický Slipknot. Projekt má byť experimentálny, psychedelický a veľmi melodický. Corey Taylor ho prirovnával k Radiohead a opisoval ho ako emocionálne vrstvený – skrátka úplne iný než bežná agresívna estetika kapely.
A kým svet čaká na dlho stratený album, Slipknot už podľa bubeníka Eloya Casagrandeho pracujú aj na úplne novom materiáli. Rok 2026 by teda mohol byť konečne rokom, keď sa fanúšikovia dočkajú niečoho viac než len prázdnych sľubov.