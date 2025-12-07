Kategórie
dnes 7. decembra 2025 o 10:30
Anna-Marie Vondráková

Calin oslavuje veľký úspech. Na Spotify ho teraz počúva milión ľudí mesačne

Autor hitov ako Pistácie, Safír či Až na mesiac nedávno odohral dva koncerty v pražskej O2 aréne a teraz má ďalší dôvod na oslavu.

Hudobník Calin sa na českej scéne preslávil sériou singlov v roku 2020, ktoré nasledoval debutový album Svědomí. Do povedomia publika sa však dostal hlavne o dva roky neskôr albumom Popstar, na ktorom nájdeš tracky ako Praha/Viedeň alebo Hannah Montana.

Jeho kariéra sa potom poriadne rozbehla. O rok neskôr vydal aj album Roadtrip s Viktorom Sheenom, ktorý sa stal najpredávanejšou českou platňou toho roku. Track Safír, ktorý sa okamžite stal hitom, má na Spotify cez 50 miliónov prehratí.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Calin (@calinpan)

Aj v tomto roku sa Calinovi darí, odniesol si Zlatého slávika v kategórii Hiphop & Rap a tento týždeň tiež dvakrát vystúpil na vlastnom koncerte vo vypredanej O2 aréne.

Donedávna bol druhým najpočúvanejším českým raperom súčasnosti, po prekonaní míľnika jedného milióna poslucháčov mesačne už ale šliape na päty hudobníkovi s nickom REDZED, ktorý momentálne tomuto rebríčku kraľuje.

Sám Calin už tento úspech zdieľal na Instagrame. „Blessed,“ okomentoval.

SPOTIFY
Dievča z ikonickej reklamy na Kofolu zdieľala vianočné posolstvo: „Chcem prestať utekať pred vlastným osobným diviakom,“ hovorí pred 3 hodinami
Calin oslavuje veľký úspech. Na Spotify ho teraz počúva milión ľudí mesačne dnes o 10:30
GALÉRIA: Kúzlo vianočnej Prahy očarilo aj Hollywood, po uliciach sa prechádzala Julia Roberts dnes o 09:20
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy dnes o 08:05
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v základoch z tvrdých bás včera o 11:09
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson? včera o 09:32
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu? včera o 09:30
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti včera o 08:23
Total War sa vracia do stredoveku: Po 17 rokoch prichádza MEDIEVAL III, na hru si však poriadne počkáme pred 2 dňami
Seriálová Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne pred 2 dňami
Všetko
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
Slovensko
2. 12. 2025 15:00
Odporúčané
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
2. 12. 2025 15:00
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
Odporúčané
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
3. 12. 2025 11:00
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok a bude plný zaujímavých spoluprác
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok a bude plný zaujímavých spoluprác
2. 12. 2025 10:11
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách
pred 4 dňami
Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky
Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky
3. 12. 2025 13:52
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
3. 12. 2025 8:44
GALÉRIA: Kúzlo vianočnej Prahy očarilo aj Hollywood, po uliciach sa prechádzala Julia Roberts
GALÉRIA: Kúzlo vianočnej Prahy očarilo aj Hollywood, po uliciach sa prechádzala Julia Roberts
dnes o 09:20
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
pred 3 dňami
Netflix oznámil veľkú dohodu. Preberie časť spoločnosti Warner Bros, získa aj HBO Max
pred 2 dňami
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
refresher+
Odporúčané
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
pred 2 dňami
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
24. 11. 2025 17:00
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
26. 11. 2025 17:00
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
3. 12. 2025 10:30
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
pred 3 dňami
Takto vyzerala TOP architektúra v roku 2025. Pozri si výnimočné domy, lofty a projekty zo Slovenska a z Česka
26. 11. 2025 11:00

Lifestyle
Spravodajstvo
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
Zaujímavosti
dnes o 08:30
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
dnes o 08:30
Moja práca sa začala o 5:30 ráno. Kuriéri sú takto v práci každý deň a starajú sa o to, aby ti načas doručili balík. Ako vyzeral môj deň v depe?
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
dnes o 08:05
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v základoch z tvrdých bás
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v základoch z tvrdých bás
včera o 11:09
FOTO: Podkrovný byt v pražskom pavlačovom dome, ktorý ťa ohromí svojou svetlosťou a dizajnérskym nábytkom
V spolupráci
FOTO: Podkrovný byt v pražskom pavlačovom dome, ktorý ťa ohromí svojou svetlosťou a dizajnérskym nábytkom
včera o 11:00
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
včera o 09:32
