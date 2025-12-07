Calin oslavuje veľký úspech. Na Spotify ho teraz počúva milión ľudí mesačne

Autor hitov ako Pistácie, Safír či Až na mesiac nedávno odohral dva koncerty v pražskej O2 aréne a teraz má ďalší dôvod na oslavu.
Hudobník Calin sa na českej scéne preslávil sériou singlov v roku 2020, ktoré nasledoval debutový album Svědomí. Do povedomia publika sa však dostal hlavne o dva roky neskôr albumom Popstar, na ktorom nájdeš tracky ako Praha/Viedeň alebo Hannah Montana.
Jeho kariéra sa potom poriadne rozbehla. O rok neskôr vydal aj album Roadtrip s Viktorom Sheenom, ktorý sa stal najpredávanejšou českou platňou toho roku. Track Safír, ktorý sa okamžite stal hitom, má na Spotify cez 50 miliónov prehratí.
Aj v tomto roku sa Calinovi darí, odniesol si Zlatého slávika v kategórii Hiphop & Rap a tento týždeň tiež dvakrát vystúpil na vlastnom koncerte vo vypredanej O2 aréne.
Donedávna bol druhým najpočúvanejším českým raperom súčasnosti, po prekonaní míľnika jedného milióna poslucháčov mesačne už ale šliape na päty hudobníkovi s nickom REDZED, ktorý momentálne tomuto rebríčku kraľuje.
Sám Calin už tento úspech zdieľal na Instagrame. „Blessed,“ okomentoval.