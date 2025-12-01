Kategórie
dnes 1. decembra 2025 o 15:21
Čas čítania 0:26
Hana Divišová

VIDEO: Nebezpečné scény z Tatier. Turisti masovo ignorujú zákaz vstupu na ľad

VIDEO: Nebezpečné scény z Tatier. Turisti masovo ignorujú zákaz vstupu na ľad
Zdroj: 24tp.pl
Desiatky turistov sa prechádzali po zamŕzajúcom Morskom oku napriek jasným varovaniam, že ľad je tenký a môže sa kedykoľvek preraziť.

Najnovšie zábery z Tatier vyvolali vlnu pobúrenia. Turisti sa na Morskom oku, jednom z najznámejších prírodných jazier v poľských Tatrách, prechádzali po zamrznutej ploche – hoci podľa odborníkov jazero ešte nie je dostatočne zamrznuté.

Na situáciu upozornil poľský portál 24tp. Ten informoval, že tatranské plesá len začínajú zamŕzať a napriek tomu sa na ľad Morského oka vydalo veľké množstvo turistov.

Tatranský národný park pritom pravidelne varuje návštevníkov: „Tatranské rybníky zamŕzajú – naliehavo vás žiadame, aby ste nevstupovali na ľad, pretože je tenký a môže sa zlomiť."

Na záberoch je však vidieť, že varovania mnohí ignorovali. Po tenkom ľade sa pohybovali celé skupiny ľudí, dokonca aj rodiny s deťmi.

