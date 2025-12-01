Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 1. decembra 2025 o 12:52
Čas čítania 0:30
Sofia Angušová TASR

Vieme, prečo bol Ben Stiller na Slovensku. Herec si v Tatrách prezeral možné lokality pre nový film

Vieme, prečo bol Ben Stiller na Slovensku. Herec si v Tatrách prezeral možné lokality pre nový film
Zdroj: Fb/ This is Slovakia
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Americký herec a režisér Ben Stiller absolvoval vo Vysokých Tatrách obhliadku možných filmových lokalít.

Pred pár dňami sme písali o fotke, na ktorej bol hollywoodsky herec Ben Stiller zachytený s personálom hotela vo Vysokých Tatrách. Teraz už vieme dôvod jeho návštevy. Herec tu absolvoval obhliadku lokalít, ktoré zvažuje jeho tím pre pripravovaný film. Informoval o tom hovorca Tatry Mountain Resorts (TMR) Marián Galajda.

Odporúčané
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách 25. novembra 2025 o 10:04

Stiller bol ubytovaný na Štrbskom Plese a počas niekoľkých hodín stihol navštíviť viacero miest: okolie Sliezskeho domu, Popradské pleso aj Skalnaté pleso, kam sa vyviezol lanovkou. Podľa TMR išlo o súčasť plánovania projektu, ktorý sa chystá na rok 2027.

ben stiller
Zdroj: Fb/ This is Slovakia

„Americká produkčná spoločnosť stojaca za pripravovaným filmom potvrdila, že Vysoké Tatry patria v tejto chvíli medzi potenciálnych kandidátov pre nakrúcanie. Pozitívne dojmy režiséra Stillera z tatranskej obhliadky podľa nich zvýšili šance regiónu," uviedol Galajda.

Odporúčané
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe 1. decembra 2025 o 10:00
Odporúčané
Posledná séria Stranger Things má zásadné spojenie s najhoršou epizódou seriálu. Napraví ju? Posledná séria Stranger Things má zásadné spojenie s najhoršou epizódou seriálu. Napraví ju? 1. decembra 2025 o 9:45
Odporúčané
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever. Pred ním ju nosil aj Lewis Hamilton Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever. Pred ním ju nosil aj Lewis Hamilton 1. decembra 2025 o 8:53
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BEN STILLER
Odporúčame
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
včera o 14:00
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
včera o 10:00
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
pred 3 dňami
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí? e
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
25. 11. 2025 10:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou e
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Storky
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
VIANOČNÝ PROGRAM 2025: Klasiky aj nové filmy, ktoré potešia celú rodinu
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Cassie má mať účet na OnlyFans. Aj tretia séria Euphorie bude plná zvratov
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko sa premení na mýtickú zoo
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
Mladý jazdec F1 čelí vyhrážkam smrťou. Za chybu v jazde sa do Kimiho Antonelliho pustili fanúšikovia Red Bullu pred 3 hodinami
VIDEO: Nebezpečné scény z Tatier. Turisti masovo ignorujú zákaz vstupu na ľad dnes o 15:21
Tomáš Maštalír prekvapil radikálne novým vzhľadom. Konečne si mohol dovoliť takúto zmenu dnes o 14:38
Slovom roka 2025 sa podľa Oxfordu stal trendový pojem „rage bait“. Poznáš jeho význam? dnes o 13:37
Vieme, prečo bol Ben Stiller na Slovensku. Herec si v Tatrách prezeral možné lokality pre nový film dnes o 12:52
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom dnes o 12:08
Obrovský úspech mladej Slovenky. Nina Kvasnicová získala striebro na svetovom šampionáte v karate dnes o 11:18
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe dnes o 10:00
Posledná séria Stranger Things má zásadné spojenie s najhoršou epizódou seriálu. Napraví ju? dnes o 09:45
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever. Pred ním ju nosil aj Lewis Hamilton dnes o 08:53
Spravodajstvo
Vianoce Vláda Roberta Fica Coca-Cola Nemecko
Viac
Volebný model agentúry Ipsos: Progresívne Slovensko naberá na sile, prekvapením je Hlas aj hnutie Slovensko
pred 22 minútami
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
pred hodinou
Zakladateľ spoločnosti poskytujúcej asistované samovraždy zomrel rovnakým spôsobom, ako jeho klienti. Mal 92 rokov
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
Slovensko
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
pred 3 dňami
Slovenská polícia baví internet. Spustila vianočnú kampaň, v ktorej upozorňuje na najhľadanejších Slovákov
Slovenská polícia baví internet. Spustila vianočnú kampaň, v ktorej upozorňuje na najhľadanejších Slovákov
pred 3 dňami
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
včera o 14:00
VIDEO: Muž v Tatrách zachytil stret s rysom. Šelma sa nebezpečne priblížila k jeho psovi
VIDEO: Muž v Tatrách zachytil stret s rysom. Šelma sa nebezpečne priblížila k jeho psovi
pred 3 dňami
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
včera o 10:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
Gadgets
24. 11. 2025 9:00
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Viac z Hudba Všetko
Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita?
Zahraničné
26. 11. 2025 11:36
Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita?
26. 11. 2025 11:36
REFRESHNI SI PLAYLIST: Central Cee predviedol surový drill, Calinov emotívny track aj tvrdý collab Nerieš x 13K
pred 3 dňami
Adonxs otvára dvere do sveta spomienok v novom singli Perfume aj vlastnou vôňou od Pigmentarium
pred 3 dňami
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
REFRESHER BOOK CLUB: 15 kníh, ktoré nesmú chýbať pod stromčekom. V našom výbere nájdeš tipy na darček pre celú rodinu
Kultúra
pred 3 hodinami
REFRESHER BOOK CLUB: 15 kníh, ktoré nesmú chýbať pod stromčekom. V našom výbere nájdeš tipy na darček pre celú rodinu
pred 3 hodinami
Ktorý titul skončí v tvojej knižnici?
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
dnes o 12:08
Quarter-zip svetre nahradili mikiny. Využi nový must-have trend do kancelárie aj na rande
Quarter-zip svetre nahradili mikiny. Využi nový must-have trend do kancelárie aj na rande
dnes o 11:00
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe
Sponzorovaný obsah
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe
dnes o 10:00
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever. Pred ním ju nosil aj Lewis Hamilton
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever. Pred ním ju nosil aj Lewis Hamilton
dnes o 08:53
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
pred 2 dňami
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
včera o 10:00
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
včera o 14:00
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
pred 3 dňami
V novej sérii Stranger Things sa objavil herec s českými koreňmi. Zasmeješ sa, keď si prečítaš jeho meno
V novej sérii Stranger Things sa objavil herec s českými koreňmi. Zasmeješ sa, keď si prečítaš jeho meno
pred 2 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
pred 2 dňami
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
24. 11. 2025 17:00
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
25. 11. 2025 10:00
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
27. 11. 2025 7:10
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
pred 2 dňami
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia