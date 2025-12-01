Americký herec a režisér Ben Stiller absolvoval vo Vysokých Tatrách obhliadku možných filmových lokalít.
Pred pár dňami sme písali o fotke, na ktorej bol hollywoodsky herec Ben Stiller zachytený s personálom hotela vo Vysokých Tatrách. Teraz už vieme dôvod jeho návštevy. Herec tu absolvoval obhliadku lokalít, ktoré zvažuje jeho tím pre pripravovaný film. Informoval o tom hovorca Tatry Mountain Resorts (TMR) Marián Galajda.
Stiller bol ubytovaný na Štrbskom Plese a počas niekoľkých hodín stihol navštíviť viacero miest: okolie Sliezskeho domu, Popradské pleso aj Skalnaté pleso, kam sa vyviezol lanovkou. Podľa TMR išlo o súčasť plánovania projektu, ktorý sa chystá na rok 2027.
„Americká produkčná spoločnosť stojaca za pripravovaným filmom potvrdila, že Vysoké Tatry patria v tejto chvíli medzi potenciálnych kandidátov pre nakrúcanie. Pozitívne dojmy režiséra Stillera z tatranskej obhliadky podľa nich zvýšili šance regiónu," uviedol Galajda.