Stranger Things sa skončí piatou sériou a je jasné, že nás čakajú mnohé zvraty aj bolestivé rozlúčky.
Jeden zo zvratov môže súvisieť s Kali Prasad, The Lost Sister z druhej série, teda postavou, ktorú mnoho fanúšikov a fanúšičiek spája s najmenej obľúbenou epizódou série. Kali, alias 008, sa v príbehu znovu objavuje po tom, čo bola uväznená vo vojenskom zariadení v Upside Down, čo síce otvára nové otázky, ale zároveň pripomína kritizovanú epizódu, ktorá nevyužila jej potenciál.
Tvorcovia vtedy vsadili na rozšírenie sveta a takmer celý diel venovali Kaliinmu príbehu, čo uprostred rozbehnutej druhej série pôsobilo ako rušivý efekt. Epizóda prišla v nesprávny čas a nikdy neviedla k sľubovanému spin-offu, čo jej existenciu ešte viac oslabuje.
Piata séria však ponúka šancu to napraviť. Buď Kali konečne dostane priestor a zmysluplný vývoj, alebo sa s ňou seriál dôstojne rozlúči. V oboch prípadoch by mohla The Lost Sister spätne získať väčší význam v rámci celého univerza.