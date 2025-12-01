Kategórie
dnes 1. decembra 2025 o 9:45
Čas čítania 0:33
Ella Petrová

Posledná séria Stranger Things má zásadné spojenie s najhoršou epizódou seriálu. Napraví ju?

1
Stranger Things sa skončí piatou sériou a je jasné, že nás čakajú mnohé zvraty aj bolestivé rozlúčky.

Jeden zo zvratov môže súvisieť s Kali Prasad, The Lost Sister z druhej série, teda postavou, ktorú mnoho fanúšikov a fanúšičiek spája s najmenej obľúbenou epizódou série. Kali, alias 008, sa v príbehu znovu objavuje po tom, čo bola uväznená vo vojenskom zariadení v Upside Down, čo síce otvára nové otázky, ale zároveň pripomína kritizovanú epizódu, ktorá nevyužila jej potenciál.

V novej sérii Stranger Things sa objavil herec s českými koreňmi. Zasmeješ sa, keď si prečítaš jeho meno

Tvorcovia vtedy vsadili na rozšírenie sveta a takmer celý diel venovali Kaliinmu príbehu, čo uprostred rozbehnutej druhej série pôsobilo ako rušivý efekt. Epizóda prišla v nesprávny čas a nikdy neviedla k sľubovanému spin-offu, čo jej existenciu ešte viac oslabuje.

stranger things stranger things stranger things Stranger Things
Zobraziť galériu
(4)

Piata séria však ponúka šancu to napraviť. Buď Kali konečne dostane priestor a zmysluplný vývoj, alebo sa s ňou seriál dôstojne rozlúči. V oboch prípadoch by mohla The Lost Sister spätne získať väčší význam v rámci celého univerza.

Anketa:
Čo hovoríš na piatu sériu?
Veľmi sa mi páči!
Ujde, čakal/a som však viac.
Nepáči sa mi.
Veľmi sa mi páči!
79 %
Ujde, čakal/a som však viac.
17 %
Nepáči sa mi.
4 %
Pokračovanie legendárneho Gymplu a Vejšky už čoskoro dorazí na stream. Kde a kedy si ho pustíš?
VIDEO: Slovenka sa rozprávala s kráľom Karolom III. „Slovensko si pamätám veľmi dobre," povedal jej
Vianoce na obrazovkách 2025: Klasiky aj filmové premiéry, ktoré nesmieš premeškať
STRANGER THINGS
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
V novej sérii Stranger Things sa objavil herec s českými koreňmi. Zasmeješ sa, keď si prečítaš jeho meno
V novej sérii Stranger Things sa objavil herec s českými koreňmi. Zasmeješ sa, keď si prečítaš jeho meno
pred 2 dňami
Stranger Things finále: 10 vecí, ktoré musíš vedieť pred poslednou sériou
Stranger Things finále: 10 vecí, ktoré musíš vedieť pred poslednou sériou
pred 4 dňami
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka. Ide o pokračovanie deväť rokov starého hitu
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka. Ide o pokračovanie deväť rokov starého hitu
pred 4 dňami
December na Netflixe: Emily už nie je v Paríži a v Hawkins sa naposledy dejú Stranger Things, nezabudli sme ani na Vianoce
December na Netflixe: Emily už nie je v Paríži a v Hawkins sa naposledy dejú Stranger Things, nezabudli sme ani na Vianoce
včera o 11:00
Cassie si založila OnlyFans. Uniknuté zábery z novej série Euphorie sľubujú dej plný zvratov
Cassie si založila OnlyFans. Uniknuté zábery z novej série Euphorie sľubujú dej plný zvratov
26. 11. 2025 14:38
VIDEO: Príbeh Yellowstoneu bude čoskoro pokračovať v novom seriáli. Vracia sa v ňom jedna z hlavných postáv
VIDEO: Príbeh Yellowstoneu bude čoskoro pokračovať v novom seriáli. Vracia sa v ňom jedna z hlavných postáv
26. 11. 2025 16:24
Viac z Šport Všetko
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
Česko
23. 11. 2025 9:00
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
23. 11. 2025 9:00
Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky
21. 11. 2025 18:31
VIDEO: Alexander Ovečkin prepísal históriu 900. gólom v kariére. Brankár sa puk pokúsil schovať ako suvenír
6. 11. 2025 12:33
Viac z Kultúra Všetko
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
19. 11. 2025 17:00
FOTO: Malý apartmán z Poľska, kde každý detail dýcha luxusom. Pozri si 34 štvorcových metrov plných prekvapení
pred 2 dňami
Takto vyzerala TOP architektúra v roku 2025. Pozri si výnimočné domy, lofty a projekty zo Slovenska a z Česka
26. 11. 2025 11:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
Slovensko
pred 3 dňami
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
pred 3 dňami
Slovenská polícia baví internet. Spustila vianočnú kampaň, v ktorej upozorňuje na najhľadanejších Slovákov
pred 3 dňami
VIDEO: Muž v Tatrách zachytil stret s rysom. Šelma sa nebezpečne priblížila k jeho psovi
pred 3 dňami

