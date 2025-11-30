Český film Džob, ktorý tento rok prilákal do kín viac než 250 tisíc divákov, mieri na Netflix.
Džob sa stal jedným z najsledovanejších českých filmov tohto roka a na Netflixe si ho zapneš už od 3. decembra.
Trilógia filmov Gympl, Vejška a teraz Džob patrí k najúspešnejším českým projektom posledných rokov. Prvé dva diely už dlhodobo patria medzi najsledovanejšie české filmy online.
Na Džob tento rok do kín prišlo viac ako 250-tisíc divákov, a aj vďaka tomu sa dostal do tohtoročnej TOP 10. Medzi domácou tvorbou ho prekonali len komédie Na plech a Vyšehrad Dvje.
Džob nadväzuje na predchádzajúce dva filmy a sleduje priateľstvo Petra Kocourka (Tomáš Vorel mladší) a Michala Kolmana (Jiří Mádl). Odohráva sa jedenásť rokov po udalostiach Vejšky a ukazuje oboch mužov v úplne novej životnej fáze.
Michal má stabilnú prácu v korporáte a rodinu, zatiaľ čo Petr zostal sám s nenaplnenými umeleckými ambíciami a živí sa výrobou reklamných predmetov. Ich životy sú síce rozdielne, ale spoločná minulosť a vzťah ku graffitom ich stále držia pokope.
Film bude dostupný výlučne na Netflixe.