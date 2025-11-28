Film, ktorý zasiahol divákov naprieč generáciami, bude od nedele dostupný pre predplatiteľov platformy Voyo.
Film o Karolovi Duchoňovi zaznamenal v kinách obrovský úspech. Jeho premiéra sa uskutočnila len v lete tohto roka a hovorí sa o ňom ako o jednom z najúspešnejších slovenských filmov. Najnovšie bude online dostupný aj pre predplatiteľov platformy Voyo, a to už v nedeľu.
Diváci si tak budú môcť pozrieť snímku, ktorá autenticky zachytáva život Karola Duchoňa. Na filme totiž spolupracovala aj jeho najbližšia rodina. Príbeh teda mapuje nielen kariéru legendárneho speváka, ale aj osobné momenty, ktoré verejnosť doteraz nepoznala.
„Máme veľkú radosť, že na Voyo môžeme prinášať výrazné slovenské filmy v tak krátkom čase po ich uvedení do kín. Duchoň je výnimočný projekt, ktorý zasiahol divákov naprieč všetkými generáciami. Je to film, ktorý sa oplatí vidieť – po prvý raz aj opakovane," hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza a Voyo.
Režisérom snímky je Peter Bebjak, s ktorým sa nám podarilo nakrútiť aj náš formát „Medzi nami," kde s Jakubom Kronerom diskutuje aj o filme Duchoň.