Rys sa priblížil tak blízko, že vystrašil nielen turistu, ale aj skialpinistov prechádzajúcich okolo.
Stretnutia človeka s rysom sú v Tatrách čoraz častejšie. Najnovšie zverejnil video z takéhoto zážitku aj návštevník Tatier Miroslav Vitko. Na záberoch, ktoré mnohým naháňajú hrôzu, stojí rys oproti mužovi so psom. Podľa slov Miroslava mal rys prejavovať útočné správanie.
„Dnes nás chcel normálne napadnúť. Pes sa bál - prvýkrát som videl, že ustúpil,“ povedal Vitko pre Refresher. Muž opisuje, že sa rys najskôr rozbehol akoby za medveďom či vlkom, no zrazu sa prudko otočil a zamieril priamo k nim.
V tom momente ich dobehli traja skialpinisti. Keď však videli, ako sa rys rozbehol na muža a celý sa naježil, ihneď sa otočili a ustúpili. Až keď videli, že muž zviera odohnal, pokračovali ďalej.
K incidentu došlo približne 1,5 km nad Velickým plesom. Podľa jeho slov sa rys v týchto dňoch pohybuje v okolí Sliezskeho domu, kde ho viacerí videli striedavo smerom hore aj dole.