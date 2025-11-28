Fungoval od roku 2004.
Bratislavský KOMPOT, jeden z najikonickejších lokálnych projektov slovenského dizajnu a svojského humoru, po 21 rokoch končí svoju činnosť. Značka oznámila, že predajňa na Panenskej 30 bude fungovať už len do konca roka.
V emotívnom vyhlásení na Facebooku priznávajú, že KOMPOT nikdy nebol „skutočná firma", ale skôr radosť, hra, provokácia a komunita. Projekt dokázal žiť naplno v časoch, keď bolo dobre, no súčasné podmienky už neumožňujú jeho ďalšie fungovanie. Nevyhovárajú sa na pandémiu, vojnu či ekonomické turbulencie, rozhodnutie podľa nich prirodzene vyplynulo zo situácie.
Fanúšikovia sa ešte môžu zastaviť po posledné darčeky či symbolický suvenír. KOMPOT sa po dvoch dekádach nezameniteľnej prítomnosti lúči s humorom, ktorý mu bol vždy vlastný.