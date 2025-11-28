Nová štúdia naznačuje, že obľúbený nápoj môže mať pre naše telo prekvapivý účinok.
Výskum prináša dobrú správu pre milovníkov kávy: pravidelné pitie konkrétneho množstva kávy denne môže spomaliť biologické starnutie, a to najmä u ľudí so závažným duševným ochorením. Štúdia publikovaná v BMJ Mental Health sledovala viac ako 400 dospelých v Nórsku trpiacich schizofréniou, bipolárnou poruchou či ťažkou depresívnou poruchou s psychózou, píše New York Post.
Vedci zistili, že ľudia, ktorí vypili 3–4 šálky kávy denne, mali podľa merania biologický vek až o päť rokov nižší v porovnaní s tými, ktorí kávu nepili vôbec. Meranie sa uskutočnilo pomocou telomér, teda malých „čiapočiek" na konci chromozómov, ktoré sa pod vplyvom veku, stresu, zápalov či chorôb skracujú.
Kávové antioxidanty a protizápalové látky môžu pomáhať teloméry chrániť, čo vysvetľuje priaznivý efekt pri miernej konzumácii. Zaujímavé však je, že viac ako päť šálok denne už neprinášalo žiadny benefit – naopak, nadmerná konzumácia môže podľa výskumníkov zvyšovať oxidačný stres a teloméry skracovať.
Hoci káva sama o sebe nie je elixírom dlhého života, výskum ukazuje, že v odporúčanom množstve môže byť pre mnohých viac než len ranným rituálom: môže pomáhať telu starnúť pomalšie, najmä u ľudí, ktorých zdravie je ohrozené rýchlejším biologickým starnutím.