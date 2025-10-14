Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 14. októbra 2025 o 16:40
Čas čítania 1:58
Sponzorovaný obsah

PRIESKUM: Až 85 % ľudí na Slovensku pije kávu. Uhádnete, akú najradšej?

GASTRO BILLA KÁVA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kávu si dopraje drvivá väčšina Sloveniek a Slovákov, a to najmä v jednu konkrétnu časť dňa, zistil najnovší prieskum o konzumácii tohto povzbudzujúceho nápoja.

Kvalitnú kávu za výhodnú cenu teraz nájdeš aj v novej značke TIRA, ktorá prináša vyberané kávové zrná a vyvážené zmesi.

Na Slovensku sme veľkými milovníkmi kávy – podľa prieskumu* ju pije až 85 % ľudí. Najobľúbenejšia je pritom zrnková mletá káva, ktorú ako zalievanú či z kávovaru uprednostňuje viac ako polovica z nás (52 %). „Populárna je aj instantná alebo rozpustná káva, ktorú si dopraje necelá štvrtina ľudí. Naopak, menej preferovaná je káva z kapsúl (8 %) či iné typy kávy, napríklad z obilnín, púpavy či čakanky – tie pijú iba dvaja ľudia zo sto. Kávu vôbec nekonzumuje viac ako desatina Sloveniek a Slovákov (15 %),“ vysvetlil Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko.

káva
Zdroj: SITA / BILLA

Kým ľudia vo vyššom strednom veku (45 – 64 rokov) majú častejšie radi zrnkovú mletú kávu, tí od 35 do 44 rokov si skôr doprajú instantnú kávu. Mladšia generácia (25 – 34 rokov) pije najmä kávu z kapsúl, ale čerství dospelí (od 18 do 24 rokov) tomuto nápoju priveľmi neprišli na chuť – nepije ho viac ako tretina (39 %) z nich.

Odporúčané
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou 7. októbra 2025 o 11:00

A kedy počas dňa si kávu vychutnávame najčastejšie? Z prieskumu vyplýva, že ráno po prebudení, k raňajkám – platí to pre viac ako dve pätiny mužov (44 %) a zhruba polovicu žien (52 %). Dúšok kávy si však dokážeme užiť aj v neskorších hodinách. „Viac ako pätina ľudí pije kávu predpoludním, po obede alebo popoludní. Približne jeden z 10 ľudí nepozerá na hodinky a tento nápoj si dopraje kedykoľvek počas dňa. Vo večernom čase ju však vyhľadáva iba malá časť Sloveniek a Slovákov (3 %),“ dopĺňa Marek Kravjar.

káva
Zdroj: SITA / BILLA

Nová káva v BILLA

Chutnú kávu si teraz môžeme dopriať aj vďaka novej privátnej značke TIRA. Spoločnosť BILLA v nej prináša vyberané zrná, vyvážené zmesi a kvalitu za rozumnú cenu. V ponuke má obľúbené odrody robusta a arabica, ktoré pochádzajú aj z Brazílie, Peru a Kolumbie. Na výber je z viacerých druhov a balení, od zrnkovej kávy cez mletú až po kávové kapsuly.

Odporúčané
Vlajková predajňa BILLA sa po rekonštrukcii mení na najmodernejší supermarket na Slovensku Vlajková predajňa BILLA sa po rekonštrukcii mení na najmodernejší supermarket na Slovensku 28. augusta 2025 o 14:10

„Espresso, lungo, cappuccino či latte – v novej značke TIRA si svoju obľúbenú chuť nájde každý. Túto kávu prinášame v spolupráci s overenou európskou pražiarňou s dlhoročnou tradíciou. Dlhé a šetrné praženie rozvíja v zrnách prirodzenú chuť a arómu, aby v šálke vynikla čistá, harmonická chuť bez ostrej horkosti. Či už teda preferujete jemnejší profil, krémovú hebkosť alebo intenzívny zážitok, TIRA je pripravená urobiť z vašej pauzy malý rituál,“ povedala Michaela Dekker, manažérka privátnych značiek v BILLA Slovensko. Na každom balení TIRA nájdete aj jednoduchý „kompas chuti“, ktorý vám priblíži vlastnosti kávy a uľahčí výber.

KáVA
Zdroj: SITA / BILLA

Dodávateľ, ktorý za kávou TIRA stojí, je spoločnosťou BILLA dôkladne preverený. Zárukou kvality je aj pečať Rainforest Alliance Certified, ktorú značka TIRA nesie. Produkty s týmto označením podporujú farmárov a firmy, ktoré dlhodobo zavádzajú udržateľné postupy – chránia lesy a vodu, zabezpečujú dôstojné životné podmienky pre pestovateľov, posilňujú dodržiavanie ľudských práv a zvyšujú odolnosť voči zmene klímy.

Odporúčané
„Pekné dievčatá pijú matchu.“ Mladí Slováci si v 24 rokoch otvorili Matchiareň, tržby im zo dňa na deň stúpli 5-násobne „Pekné dievčatá pijú matchu.“ Mladí Slováci si v 24 rokoch otvorili Matchiareň, tržby im zo dňa na deň stúpli 5-násobne 18. júla 2025 o 16:00

* Exkluzívny kvantitatívny prieskum pre spoločnosť BILLA zrealizovala a vyhodnotila agentúra Focus. Zber dát prebiehal od 10. do 17. 9. 2024 metódou dotazníka na reprezentatívnej vzorke 1086 respondentov populácie Slovenska vo veku od 18 rokov.

S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
BILLA KÁVA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: SITA / BILLA
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
včera o 16:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
dnes o 14:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 2 dňami
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
pred 2 dňami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
7. 10. 2025 19:00
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
Storky
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Lifestyle news
AKTUÁLNE: Vo veku 51 rokov zomrel legendárny R&B spevák D'Angelo pred 38 minútami
Jovinečko a Bergino spúšťajú vlastnú live šou. Avizujú, že ich vystúpenie bude kontroverzné pred 2 hodinami
Najmladšiu dcéru Brucea Willisa šikanovali kvôli vzhľadu. Dnes je za podobnosť s otcom vďačná pred 3 hodinami
Miška z Love Islandu prehovorila po nečakanom odchode zo šou. S Honzom sa chce stretnúť pred 3 hodinami
VIDEO: Bolek Polívka skolaboval počas vystúpenia. Príčinou bola mŕtvica dnes o 14:53
Úprimná spoveď Belly Hadid: Roky bojuje s úzkosťami a depresiami dnes o 14:04
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série dnes o 14:02
Karlos a Lela Vémolovci prežívajú ťažké obdobie. Ich syn musel podstúpiť náročnú operáciu dnes o 13:16
Spravodajstvo
Krimi Dôchodcovia Nehody a úmrtia Choroby
Viac
Česko zažíva najhoršiu epidémiu vírusovej hepatitídy tohto storočia. Na následky ochorenia zomrelo 21 ľudí
pred 32 minútami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
pred 2 hodinami
Slovák v lotérii netrafil ani jedno číslo. Napriek tomu vyhral 100 000 eur
pred 2 hodinami

Viac z Gastro

Všetko
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
pred 3 dňami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
REBRÍČEK: TripAdvisor zverejnil najlepšie reštaurácie sveta. Vyhral „hidden gem“ v Prahe
REBRÍČEK: TripAdvisor zverejnil najlepšie reštaurácie sveta. Vyhral „hidden gem“ v Prahe
30. 9. 2025 17:55
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
29. 9. 2025 15:38
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun
9. 10. 2025 15:41
Viac z Kultúra Všetko
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
dnes o 12:00
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
dnes o 10:08
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
pred 3 dňami
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Výsledky CT vyšetrenia múmie odhalili neočakávané informácie. Detaily úmrtia aj veku sú iné, ako sa vedci domnievali
30. 12. 2024 11:47
Viac z Móda Všetko
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
Oblečenie
6. 10. 2025 11:00
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
6. 10. 2025 11:00
Juraj založil značku Different, ktorú nosia Separ či Sergei B. „Nepoznám nikoho, kto by to robil tak kvalitne ako ja“ (Rozhovor)
10. 10. 2025 16:00
TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň
9. 10. 2025 10:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
PRIESKUM: Až 85 % ľudí na Slovensku pije kávu. Uhádnete, akú najradšej?
Gastro
pred 2 hodinami
PR správa
PRIESKUM: Až 85 % ľudí na Slovensku pije kávu. Uhádnete, akú najradšej?
pred 2 hodinami
Kávu si dopraje drvivá väčšina Sloveniek a Slovákov, a to najmä v jednu konkrétnu časť dňa, zistil najnovší prieskum o konzumácii tohto povzbudzujúceho nápoja.
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
pred 3 hodinami
Novinka v prevencii rakoviny prsníka. AI sprievodkyňa od Avonu ti poradí v otázkach samovyšetrenia, mamografie či sonografie
PR správa
Novinka v prevencii rakoviny prsníka. AI sprievodkyňa od Avonu ti poradí v otázkach samovyšetrenia, mamografie či sonografie
dnes o 15:00
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
dnes o 14:02
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
dnes o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
včera o 09:05
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 2 dňami
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
včera o 14:08
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
Odporúčané
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
včera o 20:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
dnes o 14:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
včera o 09:05
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
8. 10. 2025 10:18
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia