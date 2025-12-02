Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Basta Digital.
dnes 2. decembra 2025 o 14:08
Čas čítania 2:01
Sponzorovaný obsah

Povedz, akú kávu piješ, a zisti, aký si charakter. Výber kávy prezradí viac, než si myslíš

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ranná šálka kávy nie je len o kofeíne.

Pre niekoho je to rituál, pre iného turbo štart do dňa. No spôsob, akým si ju pripravíme, často vypovie o našej osobnosti viac, než by sme čakali. Každá voľba má svoj príbeh, tempo aj energiu. Spoznaj najčastejšie typy kávičkárov a zisti, čo o nich prezrádza ich obľúbený nápoj.

káva
Zdroj: Freepik

Espresso – ten, čo ide rovno na vec

Espresso je rozhodné. Rýchle. Bez ozdôb. A takí sú aj jeho milovníci.

Títo ľudia oceňujú jednoduchosť, presnosť a jasné hranice. Nie preto, že by im chýbali emócie, ale preto, že vedia, čo chcú a nechcú zbytočne strácať čas obchádzkami.

Espresso osobnosť sa najčastejšie spája s ľuďmi, ktorí:

● majú radi veci pod kontrolou

● nezvyknú sa vyhovárať

● uprednostňujú akciu pred dlhým plánovaním

Keď potrebujete niekoho, kto „spraví, nie len povie“, hľadať ho môžete pri šálke espressa.

Filter a speciality coffee – ten, čo chce pravdu bez prikrášlenia

Filtrovaná káva nehrá na efekt. Je o chuti a čistote.

Vyberajú si ju ľudia, ktorí myslia do hĺbky a dokážu rozlišovať detaily, ktoré iným unikajú.

Najčastejšie ide o osobnosti, ktoré:

● uprednostňujú autenticitu pred trendami

● sú zvedavé a ochotné učiť sa nové veci

● netúžia zaujať, ale prirodzene priťahujú pozornosť vďaka rozhľadu

Filtrovaná káva je pre ľudí, ktorí chcú vedieť, čo pijú. Bez sirupov, bez peny, bez skrášľovania. Jednoducho ich zaujíma samotná chuť kávy. Takíto ľudia často siahajú po specialty coffee, pretože ich baví skúšať rôzne pražiarne, pôvody a chute a vedia oceniť rozdiely medzi nimi.

Odporúčané
Najlepšia baristka Shell na svete pripravuje kávu v Leviciach Najlepšia baristka Shell na svete pripravuje kávu v Leviciach 28. novembra 2025 o 11:22

Nejde im o hipsterskú pózu ani o „najestetickejšiu kávu na Instagram“. Chcú kvalitu a čistý výsledok. Ak niekto pije filter, väčšinou vie, čo robí — a nepotrebuje okolo toho veľké reči.

Latte – ten, čo všetkým pripomenie, že nemusíme panikáriť

káva
Zdroj: Freepik

Latte je jemnejšie, pomalšie a ukotvujúce.

Ľudia, ktorí si ho vyberajú, majú radi rovnováhu — doma, v práci aj v každodenných vzťahoch. Latte nie je únik pred realitou, skôr spôsob, ako ju zvládať s pokojom.

Latte drinkeri bývajú tí, ktorí:

● si dokážu nájsť príjemné momenty aj vo všednom dni

● riešia konflikty skôr diplomaticky než konfrontačne

● oceňujú rituály, ktoré zlepšia náladu a tempo

Ak je latte tvoj ranný štart, pravdepodobne vieš, ako udržať veci v pokoji aj v najrušnejších dňoch.

Americano – ten, čo zvládne všetko a nezastaví sa

Americano je voľba ľudí, ktorí majú nabitý kalendár a radi držia krok so všetkým, čo sa im v živote deje. Pre nich je káva nástroj, ktorý má fungovať.

Jednoducho — „idem, potrebujem výkon a potrebujem ho hneď“.

Americano najčastejšie pijú tí, ktorí:

● dokážu zvládnuť viac úloh naraz

● sú ochotní zabrať, keď treba

● majú radosť z výziev a nových projektov

Ak patríš do tejto kategórie, možno ti netreba silnejšiu kávu, ale občasný oddych.

Flat white a cappuccino – ten, čo vytvára atmosféru a zážitok

káva
Zdroj: Freepik

Tieto kávy si vyberajú ľudia, ktorí chcú, aby aj obyčajné ráno malo príjemnú atmosféru. Nie povrchnosť — skôr schopnosť oceniť vizuál, chuť a moment ako celok.

Milovníci flat white a cappuccina často:

● vyhľadávajú pekné priestory, kaviarne a nové miesta

● majú zmysel pre estetiku aj v detailoch

● majú radi zážitky, ktoré si zapamätajú

Táto voľba je pre tých, ktorí si nechcú „len vypiť kávu“, ale chcú, aby ich deň začal príjemným momentom.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KÁVA
Odporúčame
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania e
refresher+
Odporúčané
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania
dnes o 07:00
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
pred 2 dňami
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou e
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 € e
Sponzorovaný obsah
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
28. 11. 2025 13:00
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe e
Sponzorovaný obsah
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe
včera o 10:00
Storky
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
VIANOČNÝ PROGRAM 2025: Klasiky aj nové filmy, ktoré potešia celú rodinu
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Cassie má mať účet na OnlyFans. Aj tretia séria Euphorie bude plná zvratov
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko sa premení na mýtickú zoo
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
Lifestyle news
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím pred 3 hodinami
BAPE® x FOOTSHOP prináša poctivý streetwear. Spoluprácu so značkou, ktorú nosí Lil Wayne, A$AP Rocky či Wiz Khalifa chceš mať dnes o 14:39
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejších tvorcov módy. Dizajnérom roka sa stal riaditeľ Dioru dnes o 13:32
Katarínu Knechtovú na koncerte chránila polícia. Objavil sa stalker, ktorý ju dlhodobo obťažuje dnes o 12:45
Slovenská univerzita sa zaradila medzi TOP biznis školy sveta. Fakultu managementu UK ocenili v zahraničí dnes o 10:55
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok a bude plný zaujímavých spoluprác dnes o 10:11
Taylor Swift zverejnila trailer k špeciálu The Final Show. Súčasťou bude aj predtým nevydaný set The Tortured Poets Department dnes o 09:26
Mladý jazdec F1 čelí vyhrážkam smrťou. Za chybu v jazde sa do Kimiho Antonelliho pustili fanúšikovia Red Bullu včera o 16:19
VIDEO: Nebezpečné scény z Tatier. Turisti masovo ignorujú zákaz vstupu na ľad včera o 15:21
Tomáš Maštalír prekvapil radikálne novým vzhľadom. Konečne si mohol dovoliť takúto zmenu včera o 14:38
Spravodajstvo
Doprava Dopravné správy Vianoce Dôchodky
Viac
Polícia zadržala 34-ročnú ženu pre obchodovanie s deťmi. Údajne zneužívala maloleté dievča
pred 37 minútami
Podvodníci si v mene ženy z Bratislavy zobrali spotrebný úver. Načerpali z neho prostriedky vo výške 39 000 eur
pred hodinou
Ministerka Šimkovičová kúpila nábytok do kaštieľa za 250 000 eur. Pre verejnosť je stále zatvorený
pred hodinou

Viac z Gastro

Všetko
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
dnes o 11:00
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
22. 11. 2025 10:30
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
refresher+
Odporúčané
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
20. 11. 2025 17:30
V Košiciach rozdajú 1 000 cheeseburgerov zadarmo. Simon's Burger otvára prvú pobočku na Slovensku
V Košiciach rozdajú 1 000 cheeseburgerov zadarmo. Simon's Burger otvára prvú pobočku na Slovensku
28. 11. 2025 13:04
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Česká čokoláda dobýva svet. Rodinná firma získala zlatú medailu v prestížnej súťaži
Česká čokoláda dobýva svet. Rodinná firma získala zlatú medailu v prestížnej súťaži
12. 11. 2025 10:43
Viac z Šport Všetko
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
Česko
23. 11. 2025 9:00
Odporúčané
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
23. 11. 2025 9:00
Obrovský úspech mladej Slovenky. Nina Kvasnicová získala striebro na svetovom šampionáte v karate
včera o 11:18
Mladý jazdec F1 čelí vyhrážkam smrťou. Za chybu v jazde sa do Kimiho Antonelliho pustili fanúšikovia Red Bullu
včera o 16:19
Viac z Filmy a Seriály Všetko
V novej sérii Stranger Things sa objavil herec s českými koreňmi. Zasmeješ sa, keď si prečítaš jeho meno
V novej sérii Stranger Things sa objavil herec s českými koreňmi. Zasmeješ sa, keď si prečítaš jeho meno
pred 3 dňami
Posledná séria Stranger Things má zásadné spojenie s najhoršou epizódou seriálu. Napraví ju?
včera o 09:45
Stranger Things finále: 10 vecí, ktoré musíš vedieť pred poslednou sériou
27. 11. 2025 18:00
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
pred hodinou
Ako to bolo s Luisom z Party Shore?
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
pred 2 hodinami
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 hodinami
OUTFIT CHECK z British Fashion Awards 2025: Večer plný hviezd, skvelých siluet a trendov, ktoré ovplyvnia módu
OUTFIT CHECK z British Fashion Awards 2025: Večer plný hviezd, skvelých siluet a trendov, ktoré ovplyvnia módu
pred 3 hodinami
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
Odporúčané
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
dnes o 15:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
pred 2 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
pred 3 dňami
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania
refresher+
Odporúčané
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania
dnes o 07:00
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
pred 2 dňami
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
27. 11. 2025 14:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
pred 3 dňami
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
pred 2 dňami
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
27. 11. 2025 7:10
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
25. 11. 2025 10:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
pred 3 dňami
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia