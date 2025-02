Ráno sa naozaj môžeš cítiť optimistickejšie. Najnovší výskum prináša prekvapivé zistenia o zmenách nálady v priebehu dňa

Zmena nálady je spojená s našimi cirkadiánnymi rytmami a hormonálnymi výkyvmi, ktoré ovplyvňujú našu energiu, stres a schopnosť sústrediť sa.

Najrozsiahlejší výskum svojho druhu prináša zaujímavé zistenia o tom, ako sa duševné zdravie a pohoda menia v priebehu dňa. Podľa štúdie uverejnenej v časopise BMJ Mental Health sa zistilo, že po prebudení sa väčšina ľudí cíti optimistickejšie, svet sa im zdá jasnejší a sú lepšie pripravení na výzvy. Naopak, v noci je duševné zdravie v priemere najslabšie.

Výskumníci sa podľa informácií portálu The Guardian zamerali na údaje z UCL Covid-19 sociálnej štúdie, ktorá počas dvoch rokov sledovala takmer 50 000 dospelých. To, že ráno máme tendenciu byť pozitívnejší a lepšie sa vyrovnávame so stresom a problémami, môže súvisieť s našimi cirkadiánnymi rytmami a hormonálnymi zmenami, ktoré ovplyvňujú našu náladu a kognitívne schopnosti.

Zdroj: Unsplash / Maxime Bhm

Pre predstavu, hladina hormónu kortizolu, ktorý reguluje stres, je ráno vyššia, čo nám pomáha byť energickejšími a sústredenejšími. Naopak, večer klesá a stúpa hladina melatonínu, hormónu, ktorý nás pripravuje na spánok, čo môže spôsobovať únavu a pesimistickejší pohľad na veci.

Tieto zistenia majú významný dopad na prax. Ak sa potvrdia, môžu ovplyvniť spôsob, akým poskytujeme podporu duševného zdravia. Dr. Feifei Bu z UCL uviedla, že podľa nej by sa služby podpory duševného zdravia mali snažiť prispôsobiť svoje dostupné zdroje podľa časových potrieb ľudí, napríklad zamerať sa na neskoré nočné hodiny.