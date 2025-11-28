Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Shell.
dnes 28. novembra 2025 o 11:22
Čas čítania 1:34
Sponzorovaný obsah

Najlepšia baristka Shell na svete pripravuje kávu v Leviciach

Najlepšia baristka Shell na svete pripravuje kávu v Leviciach
Zdroj: Shell
Káva k cestovaniu patrí a veľakrát nám pomáha udržať sa za volantom sviežimi.

Milovníci kávy však dobre vedia, že rozhodne nejde iba o zdroj kofeínu, ale o skutočný pôžitok. A práve ten majstrovsky ovláda Viktória Macaláková, zamestnankyňa čerpacej stanice Shell Levice, ktorá sa stala najlepšou baristkou siete Shell pre rok 2025. Zo súťaže Shell Café Barista Cup v Hamburgu si priniesla prestížnu trofej a porotu presvedčila o tom, že káva pripravená na slovenských čerpacích staniciach Shell má svetovú úroveň.

Spôsob prípravy kávy zásadne ovplyvňuje jej výslednú chuť aj zážitok z nej. Aby pre zákazníkov zabezpečili konzistentnú kvalitu kávy, založili v Shell medzinárodnú súťaž baristov. Shell Café Barista Cup je vyvrcholením trénerského programu, kde sa zamestnanci učia pripravovať kávu podľa náročných kritérií. 

Viktória sa v príprave kávy našla a priznáva, že jej príprava dodáva jej práci rytmus: „Najlepšou časťou mojej práce v Shell Café je, keď vidím svojich stálych zákazníkov prichádzať na svoju každodennú cappuccino pauzu. Ich vernosť je pre mňa najlepším dôkazom, že robím niečo, čo má zmysel.“

V súťaži bodovala vďaka osviežujúcemu ľadovému nápoju Blue Beach Iced Latte, ktorý bol jej originálnym výtvorom. Kreativita by však Viktórii na víťazstvo zďaleka nestačila. Porota hodnotila aj znalosť značky a produktov Shell Café, prístup k zákazníkom, prípravu espressa a káv na báze mlieka, či populárny a fotogenický latte art. 

Viktóriin víťazný ľadový nápoj niesol názov Blue Beach Iced Latte.
Viktóriin víťazný ľadový nápoj niesol názov Blue Beach Iced Latte. Zdroj: Shell

Súťažiaci baristi zvíťazili v lokálnych kolách Shell Café Barista Cup, čo zaručilo, že sa do finále dostali tí najlepší z najlepších. Vo finále druhého ročníka medzinárodnej súťaže si zmerali sili zamestnanci čerpacích staníc Shell z 11 krajín Európy a Ameriky. 

 „Sme úprimne hrdí, že baristické zručnosti, ktoré naši kolegovia rozvíjajú na Slovensku a v Česku, dosiahli svetové uznanie. Viktóriino víťazstvo je dôkazom, že aj na čerpacích staniciach sa dá robiť káva s vášňou, precíznosťou a srdcom,“ hovorí Jan Čapský, riaditeľ prevádzky čerpacích staníc Shell v Českej republike a na Slovensku. A k fanúšikom Viktóriinho úspechu sa pridáva aj David Bunch, výkonný viceprezident skupiny Shell pre Mobility & Convenience: „Gratulujeme našej víťazke Viktórii, ktorá je vzorom oddanosti remeslu aj zákazníckemu servisu, o ktoré sa usilujeme v Shell Café na celom svete.“ 

 Možno ste pri čítaní aj dostali chuť na kávu, tak sa zastavte na Shell. Ponuka Shell Café je totiž navrhnutá tak, aby poskytovala rýchly, no zároveň kvalitný kávový zážitok – od starostlivo vybraných kávových zŕn až po dôsledne vyškolený personál. Cieľom je, aby si zákazníci mohli vychutnať poctivé espresso či obľúbené mliečne nápoje kdekoľvek a kedykoľvek, bez kompromisov na kvalite.

