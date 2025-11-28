Kategórie
dnes 28. novembra 2025 o 7:00
Čas čítania 6:00

Fungujú tvárové masáže a gymnastika? Experti vysvetľujú, čo môžeš čakať a kde sú ich limity

Fungujú tvárové masáže a gymnastika? Experti vysvetľujú, čo môžeš čakať a kde sú ich limity
Zdroj: Archív/ Angelika Tokarska, Barbora Bakos
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Anatómiu tváre cvičeniami nezmeníš. Rovnako ako pri tele – ani keď budeš cvičiť, nezískaš tým kratší či dlhší trup. Čo však uvidíš, je okamžitý efekt na kvalite pleti.

Tvárové masáže a gymnastika sľubujú vyrysovanú sánku, zdvihnuté kontúry či pleť bez vrások. Na sociálnych sieťach nájdeš stovky inštruktážnych videí, ktoré sľubujú zázračné výsledky za pár minút denne. Na zázraky ti pritom stačí len kameň gua-sha či vlastné prsty.

Je možné naozaj vyrysovať ostrejšie črty tváre a „vycvičiť“ svaly na tvári rovnako ako tie na tele? Môžu byť pravidelné masáže alternatívou k estetickým zákrokom a ako ich robiť tak, aby si si neublížil?

V tomto článku si prečítaš:
  • Aké sú reálne účinky tvárových cvičení a masáží
  • Koľko minút denne by si mala masážam venovať, aby si videla výsledky.
  • V akých prípadoch by si sa mala technikám vyhnúť.
  • Kedy už masáže a gymnastika nepomôžu a riešením je estetický zákrok.

Gymnastika vs. Masáž - aký je medzi nimi rozdiel?

Tvárová masáž a gymnastika nie je to isté, hoci tieto techniky mnohí považujú za synonymá. Podľa zakladateľky Face Workout Studia Barbory Bakoš je medzi nimi zásadný rozdiel – asi ako medzi posilňovňou a wellnessom.

Tvárová masáž má za cieľ zmierniť napätie, bolesť a stres, zlepšiť krvný aj lymfatický obeh. Tvárová gymnastika je skôr o cielenom, vedomom pohybe tvárového svalstva, ktoré človek vykonáva podobne ako napríklad drep. Tým zlepšujeme silu a kondíciu svalov a udržiavame ich vo forme,“ vysvetľuje.

V jej štúdiu, ktoré má spoločne s Milanom Švingálom spájajú klasické techniky s modernými technológiami ako je elektrostimulácia (EMS). Pri tejto procedúre svaly pracujú v podstate „samé“ bez toho, aby si ich musel navyše manuálne stimulovať.

Barbora Bakoš a Milan Švingál sa špecializujú na tvárové cvičenia.
Barbora Bakoš a Milan Švingál sa špecializujú na tvárové cvičenia. Zdroj: Archív/ Barbora Bakoš, Face Workout Studio
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená 19. septembra 2025 o 9:30

Lektorka Angelika Tokarská, ktorá založila projekt Moloda, sa zasa venuje tvárovým masážam. Táto technika má podľa nej viacero pozitívnych účinkov na našu pleť. „Pri masážach ide o uvoľnenie svalov, fascií (tkanivo, ktoré obklopuje všetky štruktúry v tele) a lymfy,“ hovorí

„My nemeníme genetiku, ani štruktúru kostí či chrupaviek. Obnovujeme rovnováhu tkanív. Masáž dokáže odstrániť opuchy, ktoré opticky zdvíhajú kontúry, uvoľniť svalové spazmy, ktoré vytvárajú vrásky, a zlepšiť funkciu buniek, ktoré produkujú kolagén,“ vysvetľuje princípy Angelika, ktorá predáva klientkám know-how ohľadom tvárových masáží.

Angelika Tokarska svoje klientky vzdeláva v oblasti tvárových masáží.
Angelika Tokarska svoje klientky vzdeláva v oblasti tvárových masáží. Zdroj: Archív/ Angelika Tokarska

Prsty alebo Gua Sha?

Veľkým trendom v oblasti posilňovania svalov tváre sú kamene Gua Sha. Okrem tejto pomôcky sa dajú tvárové masáže a cvičenia vykonávať aj s bruškami prstov. Efekt týchto dvoch techník je rozdielny a Barbora Bakoš vysvetľuje rozdiel v použití. 

Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
