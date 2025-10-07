Kategórie
dnes 7. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 4:36
Radoslava Juračková

Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou

Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
Zdroj: Refresher
GASTRO GASTRO BRATISLAVA GASTROTESTY KÁVA
Pumpkin Spice prišlo do kaviarní a to znamená jediné - jeseň sa oficiálne začala. Kam zájsť v Bratislave na tento ikonický drink?

Čo sa ti vybaví, keď sa povie jeseň? Niekomu cozy atmosféra pri pozeraní upírskych denníkov, niekomu zasa prechádzky v parkoch, ktoré sú plné farebného lístia. Pre mnohých je to však chuť a vôňa ikonického Pumpkin Spice Latte.  Tento fenomén, známy pod skratkou PSL, sa vplyvom sociálnych sietí stal jedným z najikonickejších symbolov jesene. Zabudni na kalendár, pre mnohých sa jeseň oficiálne začína až prvým dúškom tejto korenistej kávy.

pumpkin spice latte, kaviarne, bratislava
Zdroj: Refresher
V tomto článku si prečítaš:
  • Aký je príbeh za Pumpkin Spice mániou a kedy prišla na trh?
  • Ktoré kaviarne v Bratislave ponúkajú tento jesenný drink?
  • Kde si ho môžeš dať len za 2,90 €.
  • Kde ponúkajú okrem Pumpkin Spice Latte z kávy aj Pumpkin Spice Matchu?

 

Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave?

V Bratislave si dnes dáš Pumpkin Spice Latte takmer v každej dobrej kaviarni. Výhodou je, že oproti Starbucksu majú väčšinou nižšiu cenu a bonusom tiež je, že mnohé bratislavské kaviarne majú cozy interiér, v ktorom si svoj jesenný drink môžeš vychutnať.

Starbucks rozširuje ponuku

Pumpkin Spice Latte je v ponuke Starbucksu už od začiatku septembra. Tento rok ponuku drinku obohatili o viaceré variácie. Vybrať si môžeš studený alebo teplý drink s touto príchuťou a novinkou je aj špeciálna pena. Pumpkin Cream Cold Foam si môžeš pridať do každého ľadového drinku, aby si mu pridal jesenný nádych. Vylepšiť ňou môžeš napríklad obľúbené Chai Latte či Matcha Latte.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Starbucks Slovakia (@starbucks_slovakia)

Cozy drink v cozy interiéri

Ak je pre teba Starbucks príliš rušná kaviareň, v ktorej sa nevieš sústrediť na prácu či sa v kľude porozprávať s priateľmi, máme pre teba tipy na kaviarne v Bratislave, kde sa budeš cítiť určite dobre. Jednou z nich je prevádzka Emil, ktorá sa nachádza len kúsok od Hlavného Námestia.  Staromestský interiér kaviarne s prvkami dreva je ideálnym miestom na vychutnávanie PSL. Káva je kvalitná a latte je skvelo dochutené jesenným korením a sirupom. Počas jesene ťa možno osloví aj denná ponuka krémových polievok s kváskovým chlebom.

Pumpkin Spice Latte ti pripravia aj v obľúbenej kaviarni Emil v blízkosti Hlavného Námestia.
Pumpkin Spice Latte ti pripravia aj v obľúbenej kaviarni Emil v blízkosti Hlavného Námestia. Zdroj: Refresher

Krok s aktuálnymi trendami drží aj kaviareň Ráno, ktorá ponúka Pumpkin Spice v dvoch variantách. Vychutnať si môžeš klasické kávové latte alebo Pumpkin Spice Matchu.  Tento estetický priestor je známy aj svojou uvoľnenou atmosférou a občasnými výzvami, ako napríklad zľava na kávu za tanec pri bare.

Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Refresher, Pinterest
