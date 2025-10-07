Pumpkin Spice prišlo do kaviarní a to znamená jediné - jeseň sa oficiálne začala. Kam zájsť v Bratislave na tento ikonický drink?
Čo sa ti vybaví, keď sa povie jeseň? Niekomu cozy atmosféra pri pozeraní upírskych denníkov, niekomu zasa prechádzky v parkoch, ktoré sú plné farebného lístia. Pre mnohých je to však chuť a vôňa ikonického Pumpkin Spice Latte. Tento fenomén, známy pod skratkou PSL, sa vplyvom sociálnych sietí stal jedným z najikonickejších symbolov jesene. Zabudni na kalendár, pre mnohých sa jeseň oficiálne začína až prvým dúškom tejto korenistej kávy.
- Aký je príbeh za Pumpkin Spice mániou a kedy prišla na trh?
- Ktoré kaviarne v Bratislave ponúkajú tento jesenný drink?
- Kde si ho môžeš dať len za 2,90 €.
- Kde ponúkajú okrem Pumpkin Spice Latte z kávy aj Pumpkin Spice Matchu?
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave?
V Bratislave si dnes dáš Pumpkin Spice Latte takmer v každej dobrej kaviarni. Výhodou je, že oproti Starbucksu majú väčšinou nižšiu cenu a bonusom tiež je, že mnohé bratislavské kaviarne majú cozy interiér, v ktorom si svoj jesenný drink môžeš vychutnať.
Starbucks rozširuje ponuku
Pumpkin Spice Latte je v ponuke Starbucksu už od začiatku septembra. Tento rok ponuku drinku obohatili o viaceré variácie. Vybrať si môžeš studený alebo teplý drink s touto príchuťou a novinkou je aj špeciálna pena. Pumpkin Cream Cold Foam si môžeš pridať do každého ľadového drinku, aby si mu pridal jesenný nádych. Vylepšiť ňou môžeš napríklad obľúbené Chai Latte či Matcha Latte.
Cozy drink v cozy interiéri
Ak je pre teba Starbucks príliš rušná kaviareň, v ktorej sa nevieš sústrediť na prácu či sa v kľude porozprávať s priateľmi, máme pre teba tipy na kaviarne v Bratislave, kde sa budeš cítiť určite dobre. Jednou z nich je prevádzka Emil, ktorá sa nachádza len kúsok od Hlavného Námestia. Staromestský interiér kaviarne s prvkami dreva je ideálnym miestom na vychutnávanie PSL. Káva je kvalitná a latte je skvelo dochutené jesenným korením a sirupom. Počas jesene ťa možno osloví aj denná ponuka krémových polievok s kváskovým chlebom.
Krok s aktuálnymi trendami drží aj kaviareň Ráno, ktorá ponúka Pumpkin Spice v dvoch variantách. Vychutnať si môžeš klasické kávové latte alebo Pumpkin Spice Matchu. Tento estetický priestor je známy aj svojou uvoľnenou atmosférou a občasnými výzvami, ako napríklad zľava na kávu za tanec pri bare.
