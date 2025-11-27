Terchová je jedným z tých miest, ktoré poznáme dobre z počutia, no málokedy im doprajeme takú pozornosť, akú si zaslúžia. A pritom stačí jediný zimný deň, aby nám ukázala, že má vrstvy, energiu a autenticitu, ktorá ďaleko presahuje folklórne klišé.
Kraj pod Rozsutcom, ktorý väčšina Slovákov vníma ako domov legendárneho Jánošíka, je v skutočnosti oveľa viac než dobre známy symbol rebelstva. Je to obec, kde sa kultúrne vrstvy, prírodná monumentalita a každodenný život prelínajú celkom novým unikátnym spôsobom. A ešte intenzívnejšie v jedinečnej zimnej kulise.
Náš jednodňový výlet sa spočiatku nezačal nijak nezvyčajne. Do obce, ktorá existuje vyše 400 rokov, sme dorazili s vŕzgajúcim snehom pod nohami, chladným vzduchom v pľúcach a atmosférou pokojnej soboty. Už o pár hodín sme však odchádzali s pocitom, že Terchová je miestom, ktoré má v sebe oveľa viac, než by človek čakal.