Niektoré víkendy nie sú o exotických destináciách, ale o ľuďoch, ktorí chcú na chvíľu vypnúť. Slovensko skrýva množstvo takýchto miest – chaty, ktoré majú dušu, štýl a atmosféru, vďaka ktorej aj obyčajný víkend dokáže pôsobiť ako minidovolenka.
V Refresheri sme pre teba vybrali tie najkrajšie romantické chaty pre páry na Slovensku, no i také, kam môžeš vybehnúť s partiou kamošov a spraviť si digitálny detox - od luxusných drevených domčekov s vírivkou až po minimalistické treehousy v korunách stromov. Ak hľadáš tip, kam sa vybrať na výnimočný únik z reality, tieto chaty sú presne tým, čo potrebuješ.
1. Chata Glianka
Táto chata sa nachádza neďaleko Brezna v lokalite Gliane a je priam stvorená pre ľudí túžiacich po spojení s prírodou a absolútnom oddychu. Majú tu dokonca saunu a kaďu, čo miesto robí priam ideálnym na romantický večer či poriadny oddych s partiou kamošov aj v prípade nízkej teploty.
2. Hilson Jasná Apartments
Nachádza sa v srdci lyžiarskeho strediska Jasná. Ubytovanie je tak ideálne na zimné aktivity ako lyžovanie, sánkovanie či turistiku. Ide o rekreačný rezort v Demänovskej Doline pri Liptovskom Mikuláši, obľúbený pre komfortné ubytovanie uprostred prírody Nízkych Tatier.
3. Treehouse Bojnice
Toto unikátne ubytovanie ti ponúka domčeky „na strome“ v lesnom prostredí Bojníc. Ide o miesto ideálne vtedy, ak túžiš odísť z každodennej reality a zažiť niečo výnimočné. Počas zimy môže mať pobyt „na strome“ osobité čaro.
4. Nordik 1496
Štýlový domček v horskej osade Podbanské a navyše s výhľadom na Tatry je presne ten druh veľkolepého úniku, kde sa kombinujú hory a náročné túry s komfortom. Ubytovanie Nordik 1496 tvoju partiu privíta tichom hôr, čistým vzduchom, istotou snehu aj možnosťou výletov. Nachádza sa 18 km od Štrbského plesa a 32 km od Aquaparku Tatralandia. Na mieste je k dispozícii súkromné bezplatné parkovisko.