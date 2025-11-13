Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 13. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:30

Rozmýšľaš nad chatovicou s kamošmi či romantickým víkendom? Toto sú tipy na chaty, kde zažiješ top silvester aj relax na horách

Rozmýšľaš nad chatovicou s kamošmi či romantickým víkendom? Toto sú tipy na chaty, kde zažiješ top silvester aj relax na horách
Zdroj: Exupéry Chalet, Treehouse Bojnice
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Niektoré víkendy nie sú o exotických destináciách, ale o ľuďoch, ktorí chcú na chvíľu vypnúť. Slovensko skrýva množstvo takýchto miest – chaty, ktoré majú dušu, štýl a atmosféru, vďaka ktorej aj obyčajný víkend dokáže pôsobiť ako minidovolenka.

V Refresheri sme pre teba vybrali tie najkrajšie romantické chaty pre páry na Slovensku, no i také, kam môžeš vybehnúť s partiou kamošov a spraviť si digitálny detox - od luxusných drevených domčekov s vírivkou až po minimalistické treehousy v korunách stromov. Ak hľadáš tip, kam sa vybrať na výnimočný únik z reality, tieto chaty sú presne tým, čo potrebuješ.

1. Chata Glianka

Táto chata sa nachádza neďaleko Brezna v lokalite Gliane a je priam stvorená pre ľudí túžiacich po spojení s prírodou a absolútnom oddychu. Majú tu dokonca saunu a kaďu, čo miesto robí priam ideálnym na romantický večer či poriadny oddych s partiou kamošov aj v prípade nízkej teploty.

glianka chata brezno glianka chata brezno glianka chata brezno glianka chata brezno
Zobraziť galériu
(11)
Čo ju robí výnimočnou: Veľké francúzske okná, ktoré doslova umožňujú prírode „vstup“ dnu. S fľašou vína tu zažiješ večernú idylku pri krbe či kadi pod holým nebom. Začína od 140 €/noc v závislosti od zvolenej izby aj termínu.
Odporúčané
V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 € V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 € 8. novembra 2025 o 10:00

2. Hilson Jasná Apartments

Nachádza sa v srdci lyžiarskeho strediska Jasná. Ubytovanie je tak ideálne na zimné aktivity ako lyžovanie, sánkovanie či turistiku. Ide o rekreačný rezort v Demänovskej Doline pri Liptovskom Mikuláši, obľúbený pre komfortné ubytovanie uprostred prírody Nízkych Tatier.

hilson jasná hilson jasná hilson jasná hilson jasná
Zobraziť galériu
(7)
Čo ho robí výnimočným: Možnosť výberu z piatich typov ubytovania – od jednolôžkových izieb po priestranné trojizbové apartmány až pre šesť osôb. Všetky jednotky majú vlastnú kuchynku, jedálenský kút a moderné zariadenie. Súčasťou rezortu je wellness zóna so saunami. Cena sa pohybuje od 60 €/noc, počas lyžiarskej sezóny stúpa takmer dvojnásobne.

3. Treehouse Bojnice

Toto unikátne ubytovanie ti ponúka domčeky „na strome“ v lesnom prostredí Bojníc. Ide o miesto ideálne vtedy, ak túžiš odísť z každodennej reality a zažiť niečo výnimočné. Počas zimy môže mať pobyt „na strome“ osobité čaro.

treehouse bojnice treehouse bojnice treehouse bojnice treehouse bojnice
Zobraziť galériu
(7)
Čo ich robí výnimočnými: Posedenie na terase medzi stromami, ohnisko, jednoduchá kuchynka. V prípade výberu domčeka s výhľadom na les si môžeš priniesť raňajky na terasu, zababušiť sa do deky a sledovať ráno v lese. Uvedená cena pre jednu z kategórií domčekov je od približne 129 €/noc (pre pár) podľa termínu.
Odporúčané
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku 16. októbra 2025 o 11:00

4. Nordik 1496

Štýlový domček v horskej osade Podbanské a navyše s výhľadom na Tatry je presne ten druh veľkolepého úniku, kde sa kombinujú hory a náročné túry s komfortom. Ubytovanie Nordik 1496 tvoju partiu privíta tichom hôr, čistým vzduchom, istotou snehu aj možnosťou výletov. Nachádza sa 18 km od Štrbského plesa a 32 km od Aquaparku Tatralandia. Na mieste je k dispozícii súkromné bezplatné parkovisko.

nordik 1496 nordik 1496 nordik 1496 nordik 1496
Zobraziť galériu
(8)
Čo ho robí výnimočným: Večer po túre si môžeš vychutnať dokonalú horúcu sprchu s výhľadom na zasnežené hory. Pri domčeku ťa privíta aj drevená terasa, kde môžeš stráviť večery s priateľmi. Ubytovanie je vhodné pre 3-7 osôb, cena približne 160 €/noc.
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CESTOVANIE CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS CESTOVANIE PO SLOVENSKU
Odporúčame
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta e
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 3 dňami
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
dnes o 08:00
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
Nina bola závisla od alkoholu: Na liečení som stretla aj 17-ročné deti e
refresher+
Odporúčané
Nina bola závisla od alkoholu: Na liečení som stretla aj 17-ročné deti
včera o 17:00
Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor)
včera o 08:00
Storky
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Lifestyle news
Nová konkurencia PlayStationu a Xboxu prichádza. Valve odhalilo nadupanú konzolu pred 25 minútami
Jumanji sa blíži ku koncu. The Rock prezradil, kedy sa dočkáme záverečného filmu pred 50 minútami
Audi predstavilo svoj prvý monopost pre F1. V týchto farbách sa ukáže na trati pred hodinou
Jennifer Aniston prvýkrát prehovorila o novom partnerovi: „Je láskavý, pokojný a veľmi normálny“ pred 2 hodinami
Slovenský talent v centre pozornosti. Šimon Nemec strelil svoj prvý hetrik v kariére NHL pred 3 hodinami
Adele vstupuje do sveta filmu. Zahviezdi ako herečka v historickej dráme Toma Forda dnes o 10:36
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru dnes o 09:33
Tom Felton sa po rokoch vrátil ako Draco Malfoy v novom muzikáli. Fanúšikovia nešetrili emóciami dnes o 08:46
Český remake Chlastu dorazil na Netflix. V rebríčku sledovanosti je na popredných miestach dnes o 07:11
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2 včera o 17:53
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Rusko Ukrajina Vladimir Putin
Viac
Nakupovanie z Číny sa zmení: EÚ pripravuje nový poplatok pre balíky z Temu a Sheinu
pred 30 minútami
Známy slovenský prameň je nebezpečný. Hromadí sa v ňom plyn, ktorý môže ohroziť život
pred hodinou
Finančná správa varuje občanov: Podvodníci sa snažia získať citlivé informácie cez e-mail, takto rozoznáš falošné správy
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
Zahraničné
dnes o 08:00
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
dnes o 08:00
Nina bola závisla od alkoholu: Na liečení som stretla aj 17-ročné deti
refresher+
Odporúčané
Nina bola závisla od alkoholu: Na liečení som stretla aj 17-ročné deti
včera o 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najlepších miest sveta. Prvé miesto získala známa európska metropola
REBRÍČEK: Toto je 10 najlepších miest sveta. Prvé miesto získala známa európska metropola
včera o 19:31
VIDEO: Ruský humanoidný robot pokazil svoj debut. Priamo pred divákmi sa zrútil na zem
VIDEO: Ruský humanoidný robot pokazil svoj debut. Priamo pred divákmi sa zrútil na zem
včera o 14:39
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny)
pred 2 dňami
KVÍZ: Harry Potter seriál je takmer tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
KVÍZ: Harry Potter seriál je takmer tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
Software
1. 11. 2025 8:00
refresher+
Odporúčané
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
1. 11. 2025 8:00
Boj o bratislavské letisko: Ryanair pridáva nové lety, reaguje tak na expanziu Wizz Airu
31. 10. 2025 8:33
Musk oficiálne spustil Grokipediu. Je postavená na AI a konkurovať má Wikipedii
28. 10. 2025 8:36
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Jumanji sa blíži ku koncu. The Rock prezradil, kedy sa dočkáme záverečného filmu
Filmy
pred 47 minútami
Jumanji sa blíži ku koncu. The Rock prezradil, kedy sa dočkáme záverečného filmu
pred 47 minútami
Tom Felton sa po rokoch vrátil ako Draco Malfoy v novom muzikáli. Fanúšikovia nešetrili emóciami
dnes o 08:46
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
včera o 12:51
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
5. 11. 2025 7:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Audi predstavilo svoj prvý monopost pre F1. V týchto farbách sa ukáže na trati
Tech
pred hodinou
Audi predstavilo svoj prvý monopost pre F1. V týchto farbách sa ukáže na trati
pred hodinou
Koncept Audi R26 predznamenáva „identitu značky na vrchole motoristického športu“.
Rozmýšľaš nad chatovicou s kamošmi či romantickým víkendom? Toto sú tipy na chaty, kde zažiješ top silvester aj relax na horách
Rozmýšľaš nad chatovicou s kamošmi či romantickým víkendom? Toto sú tipy na chaty, kde zažiješ top silvester aj relax na horách
pred 3 hodinami
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
dnes o 09:33
Máš chuť na voňavú jablkovú štrúdlu či tvarohový koláč? V tejto pekárni si príde na svoje každý milovník sladkého pečiva
PR správa
Máš chuť na voňavú jablkovú štrúdlu či tvarohový koláč? V tejto pekárni si príde na svoje každý milovník sladkého pečiva
dnes o 09:00
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
dnes o 08:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
pred 2 dňami
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
včera o 13:33
Dcéra Michaela Jacksona na TikToku ukázala, aký dopad na ňu mali drogy. Jej nos sa navždy zmenil
Dcéra Michaela Jacksona na TikToku ukázala, aký dopad na ňu mali drogy. Jej nos sa navždy zmenil
včera o 11:44
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
včera o 12:51
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
včera o 17:53
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
8. 11. 2025 19:00
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
6. 11. 2025 11:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
7. 11. 2025 7:11
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
pred 2 dňami
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
7. 11. 2025 21:11
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia