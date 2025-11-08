Kategórie
dnes 8. novembra 2025 o 10:00
Čas čítania 4:16

V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €

V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €
Zdroj: Dupe/Alex rusciano
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Kam to bude? ✈️

Aj tebe chýbajú príjemné teploty alebo ľutuješ, že sa ti nepodarilo ísť na dovolenku počas leta? Či už si jeden prípad alebo druhý, máme pre teba TOP deals do teplých krajín, kam sa ti oplatí vycestovať počas nasledujúcich mesiacov. Všetky lety sú z Bratislavy alebo Viedne.
Cena a dostupnosť leteniek sú aktuálne v čase písania článku. Postupom času sa môžu meniť. 
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
⚠️Niektoré destinácie vyžadujú platný pas minimálne 6 mesiacov po návšteve, pre istotu si to skontroluj tu.

1. Bratislava → Dubaj (Spojené arabské emiráty) 🇦🇪

✈️ Letecká spoločnosť: Pegasus

⌛ Dĺžka letu tam: 10 hodín 40 minút (medzipristátie v Istanbule – 4 hodiny, 10 minút)

💶 Cena jednosmernej letenky: od 138 eur

„Habibi, come to Dubai...“ Čo tak utiecť od zimy do mesta plného luxusu, mrakodrapov a nezabudnuteľných zážitkov? V Dubaji si každý príde na svoje. Môžeš navštíviť napríklad Múzeum budúcnosti, prejsť sa pestrofarebnou botanickou záhradou, pozrieť sa na gigantický rám The Frame alebo si odfotiť dychberúcu panorámu z najvyššieho mrakodrapu na svete – Burj Khalifa.

Ak chceš vidieť inú stránku Dubaja, zamier si to do starej časti Deira, kde nájdeš ikonické trhy s korením, zlatom a arabskými parfémami. Keďže ťa tu v zime čaká príjemná teplota od 20 do 30 stupňov Celzia, môžeš si dať relax na jednej z verejných pláží.

@honorallen_ Dubai days vs Dubai nights 🤍 #travel #traveltiktok #luxurytravel #dubai #dubainight #aesthetic #aestheticvideos #darkluxuryaesthetic #nightluxe ♬ original sound - xxtristanxo
Letenka do Dubaja

2. Viedeň → Larnaka (Cyprus) 🇨🇾

✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair

⌛ Dĺžka letu tam: 3 hodiny, 30 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 19 eur

Vieš, čo je najväčšia výhoda letieť do mesta Larnaka? Letisko je vzdialené od centra mesta len 5 kilometrov. Keď už tu budeš, musíš sa prejsť popri soľnom jazere Larnaka, ktoré počas zimných mesiacov navštevujú plameniaky.

Larnaku preslávili aj jej krásne pláže s jemným pieskom a rušnou promenádou Foinikoudes, ktorá je obklopená palmami a reštauráciami. Promenáda plynule nadväzuje na ďalšiu námornú promenádu Piale Pasha, odkiaľ sa dostaneš do starých štvrtí, kde nájdeš pracovať tradičných umelcov či podniky s čerstvými rybami.

@aura.travels Have you visited Larnaca, Cyprus in winter? #larnacacyprus #larnaca_city #visitcyprus #cyprusplaces #winterincyprus #traveldestination #placesyoushouldvisit ♬ Scared To Start - Michael Marcagi
Letenka do Larnaky

3. Viedeň → Bangkok (Thajsko) 🇹🇭

✈️ Letecká spoločnosť: Air Arabia

⌛ Dĺžka letu tam: 13 hodín (medzipristátie v Dubaji – 1 hodina, 5 minút)

💶 Cena jednosmernej letenky: od 234 eur

Možno z počutia alebo filmov vieš, že pouličná kultúra v Bangkoku je naozaj živá (najmä v noci, takže určite navštív lokálne kluby a bary). Počas dňa si sprav zastávku v chrámoch a vyskúšaj miestny street food, ktorý bol v roku 2019 označený ako druhý najlepší na svete. Veď kde inde si dať pad thai či tom yum než v hlavnom meste Thajska?

Ak si chceš dopriať naozaj extra zážitok, navštív Chrám ležiaceho Budhu (Wat Pho). Okrem toho, že sa ti naskytne pohľad na obrovskú 46-metrovú sochu Budhu pokrytú zlatom, sa tu tvoje telo dokonale zrelaxuje. Toto miesto je totižto považované za kolísku thajskej masáže, pričom za hodinovú masáž zaplatíš okolo 11 €.

@partimetravel The vibe in Bangkok is unattainable #thailand🇹🇭 #thailandtravel #bangkok #thailandaesthetic #bangkokthailand #southeastasia #southeastasiatravel #cityvibes #lovetotravel #travelinspo #thailandinspo #whattodointhailand #traveltok ♬ original sound - My Visit Thailand
Letenka do Bangkoku

4. Viedeň → Agadir (Maroko) 🇲🇦

✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair

⌛ Dĺžka letu tam: 4 hodiny, 20 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 30 eur

Ak je Maroko na tvojom bucket-liste, práve teraz sa môžeš dostať do pobrežného mesta Agadir za menej ako 40 eur. Agadir sa pýši tým, že má 300 slnečných dní, takže je ideálnou dovolenkovou destináciou po celý rok.

Autentickú marockú kultúru zažiješ na tržnici Souk El Had, kde ťa čaká 6 000 stánkov plných tradičnej keramiky, oblečenia, topánok, korenín a kopec iného – radíme ti spraviť si extra miesto v kufri. Dokonalý relax zažiješ v tradičných marockých kúpeľoch hammam, ktorý tvoje telo ponorí do voňavých olejov a vodnej pary. Ak chceš nájsť pekný výhľad na mesto, odporúčame ti navštíviť opevnenie kasba.

@visit_morocco_ POV : you finally decided to go to AGADIR 🌴🇲🇦 #Visitmorocco #morocco #travel #tiktoktravel #tiktokmademebookit ♬ original sound - Desert Safari Dubai
Letenka do Agadiru

5. Bratislava → Lanzarote (Španielsko) 🇪🇸

✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair

⌛ Dĺžka letu tam: 4 hodiny, 45 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 39 eur

Lanzarote je kanársky ostrov plný dychberúcich prírodných úkazov: od čiernych vulkanických pláží cez jaskyne, sopky až po skalnaté útvary posiate kaktusmi. Ak navštíviš národný park Timanfaya, budeš sa cítiť ako na inej planéte – je plný čierno-červených vulkanických štruktúr, pripomínajúcich povrch Marsu. Skrátka, je tu čo objavovať.

Na svoje si tu prídu aj milovníci netradičnej kuchyne a morských plodov. Určite musíš vyskúšať zemiaky s omáčkou mojo (papas arrugadas con mojo), rybie polievky či jedlá s kozím mäsom. Pre kávičkárov je tu barraquito – tradičná sladká káva s kondenzovaným mliekom, likérom, citrónom a škoricou.

@alinakaalund my favorite canary island #canaryisland #lanzarote #travel #recommendation ♬ walking on a dream by empire of the sun - sophie 
Letenka do Lanzarote

6. Bratislava → Dalaman (Turecko) 🇹🇷

✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair

⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 35 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 23 eur

Ak chceš stráviť svoju dovolenku na mieste, ktoré kombinuje more, piesočnaté pláže a lesy, odporúčame ti navštíviť Dalaman. Malé mesto pri juhozápadnom pobreží Turecka sa nachádza neďaleko väčších turistickejších miest ako Fethiye, Göcek a Marmaris, takže očakávaj pokojnú tichú atmosféru.

Určite si nenechaj ujsť modré lagúny, ktoré sa tiahnu popri Dalamane, návštevu starobylého mesta Kaunos (leží 25 kilometrov od Dalamanu) a malebných rybárskych dediniek v okolí. Keď dostaneš chuť na čerstvé olivy, syry, kávu, ovocie či pečivo, zamier si to do lokálnych trhov. 

@rhiannon_665 Such a pretty holiday🇹🇷☀️🧿 #fyp #foryou #foryoupage #fypage #turkey #holiday #summer #dalaman #sun #holidaytiktok ♬ voodoo by frank ocean - a 
Letenka do Dalamanu

7. Viedeň → Valencia (Španielsko) 🇪🇸

✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair

⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 45 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 23 eur

Posledný tip na dovolenku je tretie najväčšie mesto Španielska. Valencia je plná kontrastov, popozeráš si tu historické pamiatky, ale aj moderné budovy s futuristickým nádychom. Jednou z najfascinujúcejších atrakcií je námestie Plaza de la Reina s katedrálou a vežou Miguelete s 207 schodmi, ktoré ťa dovedú ku krásnemu výhľadu na mesto. 

Must-see je aj trh, ktorý je považovaný za jeden z najväčších v Európe. Viac ako 250 stánkov ponúka čerstvé ovocie, zeleninu (najmä pomaranče, paradajky a fazule), mäso, syry, koreniny, orechy, ryby a morské plody. Mimochodom, nedať si vo Valencii paellu je hriech sám o sebe. 

@dens_destinations My favourite Spanish city! If you visit one place this summer, make it Valencia #valencia #spain #spaintravel #valenciatravel #travel #traveltiktok #fyp #foryou ♬ sonido original - music..25🎶
Letenka do Valencie
