Terézia, zakladateľka značky Freier, sa zameriava na odevy v pánskych strihoch. No v obyčajnej kancelárii by si ich našiel len ťažko.
Terézia je módna dizajnérka, ktorá stojí za značkou freier. K móde sa dostala už na strednej škole, kde študovala modelárstvo a návrhárstvo odevov. Následne pokračovala v štúdiu odevného dizajnu na VŠVU, hoci sa tam dostala až na tretí pokus.
Najviac ju na móde fascinovala jej reakčnosť – človek si vyberá odev podľa toho, či sa mu páči alebo nepáči, ide teda o isté emočné rozhodnutie. Môže však byť aj praktické podľa toho, čo človek potrebuje. Terézia miluje to, čo móda dokáže povedať, a považuje ju za svoj vyjadrovací jazyk.
Značka Freier uzavrela tohtoročný Mercedes-Benz Fashion Live! kolekciou odevov, ktoré očarili, a prehliadkou, ktorá roztancovala celú sálu. Pri príprave kolekcie jej pomáhali Peter Hlavička, Dionýz Troskó, Juraj Straka, fotograf Ľuboš Kotlár či DJ Hugo Hypetrain. Celá kolekcia niesla nádych komunity a súdržnosti, na ktoré Terézia dbá nielen mimo móla, ale aj na ňom.
Čo ťa najviac inšpiruje v tvorbe? Alebo čo je ten tvoj jazyk?
Som veľmi koncepčná tvorkyňa. V každej kolekcii vychádzam z konkrétneho konceptu a často reagujem na to, čo sa deje okolo mňa. Najčastejšie si „beriem na paškál“, ako sa hovorí, sociálne siete – aké vzťahy k nim ľudia majú a čo sa na nich odohráva.