Nový projekt neobnoví len koncept šesťsekundových videí, no i celú pôvodnú archívnu databázu miliárd ikonických klipov.
Krátke šesťsekundové videá, ktoré kedysi formovali internetovú kultúru, dostávajú druhú šancu, informuje Tech Crunch. Jack Dorsey, spoluzakladateľ Twitteru, osobne financuje nový projekt diVine, ktorého cieľom je oživiť legendárnu platformu Vine. Na projekte pracujú aj členovia pôvodného tímu a nejde len o kozmetickú obnovu - tvorcovia získali kompletný originálny archív Vine videí.
Vine, ktorý skončil v roku 2016, bol miestom, kde vznikli virálne fenomény a kde sa zrodila nová generácia internetových tvorcov. Jeho archív obsahuje miliardy kultúrne významných klipov, z ktorých mnohé už nebolo možné nájsť v pôvodnej podobe. diVine preto sľubuje kombináciu nového obsahu a digitálnej histórie, ktorá bola roky považovaná za stratenú.
Dorseyho investícia je jasným signálom, že krátka, kreatívna videoforma má stále miesto na preplnenom trhu. diVine si chce ponechať charakteristické prvky pôvodnej platformy - šesťsekundový limit aj ikonické loopovanie. Pridá však i moderné nástroje, aby bol projekt atraktívny aj pre súčasných tvorcov. AI obsah bude zakázaný.
Fanúšikovia si tak môžu opäť pripomenúť éru krátkych videí, ktoré formovali humor celej dekády. A zároveň sledovať, ako si s ikonickým formátom poradí úplne nová generácia.