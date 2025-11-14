Kategórie
dnes 14. novembra 2025 o 10:38
Čas čítania 0:42
Zdenka Hvolková

Legendárna platforma zábavných videí Vine je späť. Vráti sa pod názvom diVine, obnoví aj pôvodný obsah

Legendárna platforma zábavných videí Vine je späť. Vráti sa pod názvom diVine, obnoví aj pôvodný obsah
Zdroj: Wikimedia Commons, Youtube / Atlas Wylde
Nový projekt neobnoví len koncept šesťsekundových videí, no i celú pôvodnú archívnu databázu miliárd ikonických klipov.

Krátke šesťsekundové videá, ktoré kedysi formovali internetovú kultúru, dostávajú druhú šancu, informuje Tech Crunch. Jack Dorsey, spoluzakladateľ Twitteru, osobne financuje nový projekt diVine, ktorého cieľom je oživiť legendárnu platformu Vine. Na projekte pracujú aj členovia pôvodného tímu a nejde len o kozmetickú obnovu - tvorcovia získali kompletný originálny archív Vine videí.

Vine, ktorý skončil v roku 2016, bol miestom, kde vznikli virálne fenomény a kde sa zrodila nová generácia internetových tvorcov. Jeho archív obsahuje miliardy kultúrne významných klipov, z ktorých mnohé už nebolo možné nájsť v pôvodnej podobe. diVine preto sľubuje kombináciu nového obsahu a digitálnej histórie, ktorá bola roky považovaná za stratenú.

