Stalo sa tak po správe, že Elon Musk sa blíži k statusu bilionára.
Speváčka sa na sociálnych sieťach ostro pustila do známeho podnikateľa po tom, čo sa objavila správa, že nový balík odmien Tesly ho môže posunúť k statusu prvého svetového bilionára. Speváčka na svojom Instagrame zdieľala sériu stories zameraných na to, ako by podľa nej mohol Musk použiť svoje obrovské bohatstvo.
Billie zdieľala príspevok hnutia My voice, My Choice, ktorým poukázala na to, že Muskova majetková hodnota by dokázala ukončiť hlad vo svete, zachrániť ohrozené živočíšne druhy, či dokonca znovu vybudovať celé zničené oblasti Gazy. Podľa nej však namiesto toho miliardár svoje peniaze len hromadí.
Vlastným komentárom k príspevkom pridala aj osobnú kritiku, v ktorej Muska označila za človeka, ktorý má prostriedky na zmenu, ale chýba mu odvaha. „F*cking pathetic p*ssy b*tch coward,“ napísala.
Speváčka tak pokračuje v téme, ktorú otvorila už počas októbrového galavečera WSJ Magazine Innovator Awards, kde verejne vyzvala najbohatších ľudí sveta, aby sa vzdali časti svojich majetkov v prospech spoločnosti.
Musk sa k speváčkiným vyjadreniam zatiaľ nevyjadril.