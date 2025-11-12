Drogy šnupané cez nos ničia nosovú sliznicu a môžu spôsobiť trvalé poškodenie, čo dokazuje aj priznanie dcéry známeho speváka.
„Keď sa nadýchnem, môj nos pri perforovanej nosovej prepážke hrozne píska. Presne tak som k tomu prišla, ako si myslíte,” prehovorila prvýkrát vo videu na TikToku o bývalej drogovej závislosti dcéra Michaela Jacksona Paris.
27-ročná speváčka má perforovanú nosovú prepážku, čo znamená, že medzi jej nosnými dierkami je voľným okom viditeľná medzera. Toto sa môže stať napríklad, keď človek pravidelne užíva drogy, ktoré vdychuje nosom, čo poškodzuje sliznicu a vytvára zmeny, ktoré sú už trvalé.
Jackson tiež povedala, že už šesť rokov je „čistá“, a po tom, čo prestala s drogami, sa jej život úplne zmenil. Hoci ju hlasné dýchanie obťažuje, napríklad keď nahráva v štúdiu, operáciu nosu nemá v pláne.