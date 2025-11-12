Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. novembra 2025 o 9:48
Čas čítania 0:34
Michaela Kedžuchová

Muža z Bulharska vyhlásili za mŕtveho. Po takmer 20 rokoch ho našli žiť na samotke v stane

Muža z Bulharska vyhlásili za mŕtveho. Po takmer 20 rokoch ho našli žiť na samotke v stane
Zdroj: Unsplash/Lukasz Szmigiel/volně k použití
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Muž dostane pokutu za stanovanie.

V Národnom parku Pirin v Bulharsku našli koncom októbra v stane muža, ktorý mal byť podľa štátnych úradov po smrti. Zmizol ešte v roku 2008 a v roku 2013 ho oficiálne vyhlásili za mŕtveho.

Bulhar pochádzajúci z mesta Ruse žil v odľahlej lokalite mimo turistických chodníkov a stan mal prikrytý igelitovou fóliou, píše polsatnews.pl. Muž žijúci v stane nemal pri sebe doklady a k polícii sa správal agresívne. 

Po oficiálnom potvrdení totožnosti mu vystavia nové doklady. Správa parku by mu následne mala uložiť pokutu za táborenie mimo povolených oblastí v hodnote 255 až 2 556 eur.

Odporúčané
Rybára na člne viac ako rok unášal oceán: Aby prežil, jedol surové ryby a pil vlastný moč. Neskôr ho obvinili, že zjedol kolegu Rybára na člne viac ako rok unášal oceán: Aby prežil, jedol surové ryby a pil vlastný moč. Neskôr ho obvinili, že zjedol kolegu 30. decembra 2024 o 9:30

Národný park Pirin má približne 40 000 hektárov. V roku 1983 ho zapísali na zoznam UNESCO. Na mieste sa nachádzajú ihličnaté lesy, jaskyne, vodopády, ľadovcové jazerá a vrch Vichren (2 914 m n. m.). Park obývajú napríklad medvede hnedé, vlky, rysy, divé mačky a balkánske kamzíky.

Odporúčané
Toy Story je späť. Woody a Buzz budú čeliť novému rivalovi Lilipad – tabletu v tvare žabky Toy Story je späť. Woody a Buzz budú čeliť novému rivalovi Lilipad – tabletu v tvare žabky 12. novembra 2025 o 8:29
Odporúčané
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpret dostal pozvánku osobne do rúk Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpret dostal pozvánku osobne do rúk 11. novembra 2025 o 17:00
Odporúčané
Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie 11. novembra 2025 o 16:03
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BULHARSKO ZMIZNUTIE
Odporúčame
Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor)
dnes o 08:00
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta e
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 2 dňami
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
30. 10. 2025 9:00
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis e
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
pred 2 dňami
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
pred 3 dňami
Storky
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Lifestyle news
Dcéra Michaela Jacksona na TikToku ukázala, aký dopad na ňu mali drogy. Jej nos sa navždy zmenil pred hodinou
Česká čokoláda dobýva svet. Rodinná firma získala zlatú medailu v prestížnej súťaži pred 2 hodinami
Muža z Bulharska vyhlásili za mŕtveho. Po takmer 20 rokoch ho našli žiť na samotke v stane pred 3 hodinami
Toy Story je späť. Woody a Buzz budú čeliť novému rivalovi Lilipad – tabletu v tvare žabky dnes o 08:29
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpret dostal pozvánku osobne do rúk včera o 17:00
Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie včera o 16:03
OpenAI má problémy. ChatGPT využívala ilegálne texty hudobných piesní včera o 15:01
V Starom Meste dnes otvorili nový priestor Maison Prelude. Spája módu, umenie aj gastro včera o 13:44
Chrípková sezóna je tu. Odborníci vysvetľujú, ako rozoznať prechladnutie od chrípky včera o 12:44
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Doprava Ukrajina Robert Kaliňák
Viac
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
pred 4 minútami
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
pred 43 minútami
Maďarským dôchodcom zvýšia dôchodky. V priemere pôjde o 132 eur
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor)
Slovensko
dnes o 08:00
refresher+
Odporúčané
Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor)
dnes o 08:00
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny)
včera o 13:00
KVÍZ: Harry Potter seriál je takmer tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
KVÍZ: Harry Potter seriál je takmer tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
včera o 11:00
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
pred 2 dňami
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 2 dňami
Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie
Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie
včera o 16:03
Viac z Móda Všetko
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
Oblečenie
8. 11. 2025 12:30
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
8. 11. 2025 12:30
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
včera o 08:33
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Odovzdali sme cenu Refresher Fashion Talent
5. 11. 2025 10:37
Viac z Zdravie Všetko
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 2 dňami
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
pred 2 dňami
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
7. 11. 2025 8:31
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
5. 11. 2025 7:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Zmenila „clean girl“ estetika klubovú scénu? Sme blízko návratu divokých večerov? Hugo Hypetrain a Kwaso hovoria, že áno
Hudba
pred hodinou
Zmenila „clean girl“ estetika klubovú scénu? Sme blízko návratu divokých večerov? Hugo Hypetrain a Kwaso hovoria, že áno
pred hodinou
Prečo sa zmenil zvuk v kluboch? Môžu za to internetové trendy? Na tieto otázky nám odpovedali Hugo Hypetrain a Kwaso.
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš filmovú sériu Podfukári? Iba skutočný fanúšik trafí všetky odpovede
Mediálna spolupráca
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš filmovú sériu Podfukári? Iba skutočný fanúšik trafí všetky odpovede
pred hodinou
Elena študuje bioinžinierstvo na prestížnej Imperial College v Londýne: Mnoho mladých Slovákov má talent, no chýbajú im peniaze
PR správa
Elena študuje bioinžinierstvo na prestížnej Imperial College v Londýne: Mnoho mladých Slovákov má talent, no chýbajú im peniaze
pred 2 hodinami
Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor)
dnes o 08:00
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpret dostal pozvánku osobne do rúk
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpret dostal pozvánku osobne do rúk
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
včera o 11:34
Dlhé kabáty ako must have (nielen) tohtoročnej zimy v ženskom šatníku. Pozri si TOP kúsky za férové ceny
Dlhé kabáty ako must have (nielen) tohtoročnej zimy v ženskom šatníku. Pozri si TOP kúsky za férové ceny
pred 2 dňami
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %
pred 2 dňami
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny)
včera o 13:00
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž)
pred 3 dňami
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 4 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
6. 11. 2025 11:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
7. 11. 2025 7:11
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
5. 11. 2025 12:33
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia