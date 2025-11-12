Muž dostane pokutu za stanovanie.
V Národnom parku Pirin v Bulharsku našli koncom októbra v stane muža, ktorý mal byť podľa štátnych úradov po smrti. Zmizol ešte v roku 2008 a v roku 2013 ho oficiálne vyhlásili za mŕtveho.
Bulhar pochádzajúci z mesta Ruse žil v odľahlej lokalite mimo turistických chodníkov a stan mal prikrytý igelitovou fóliou, píše polsatnews.pl. Muž žijúci v stane nemal pri sebe doklady a k polícii sa správal agresívne.
Po oficiálnom potvrdení totožnosti mu vystavia nové doklady. Správa parku by mu následne mala uložiť pokutu za táborenie mimo povolených oblastí v hodnote 255 až 2 556 eur.
Národný park Pirin má približne 40 000 hektárov. V roku 1983 ho zapísali na zoznam UNESCO. Na mieste sa nachádzajú ihličnaté lesy, jaskyne, vodopády, ľadovcové jazerá a vrch Vichren (2 914 m n. m.). Park obývajú napríklad medvede hnedé, vlky, rysy, divé mačky a balkánske kamzíky.