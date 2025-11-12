Kategórie
dnes 12. novembra 2025 o 8:29
Michaela Kedžuchová

Toy Story je späť. Woody a Buzz budú čeliť novému rivalovi Lilipad – tabletu v tvare žabky

Toy Story je späť. Woody a Buzz budú čeliť novému rivalovi Lilipad – tabletu v tvare žabky
Zdroj: YouTube / @Pixar
Woody, Buzz a celá partia z Toy Story sa vracajú v prvom teaseri k filmu Toy Story 5, ktorý štúdio Pixar uvedie do kín 19. júna 2026.

V krátkej ukážke k Toy Story 5 sa hračky zoznamujú s Lilypad – hi-tech tabletom v tvare žaby, ktorý spôsobí, že práca Woodyho, Buzza, Jessie a ostatných bude omnoho ťažšia. Práve táto nová „hračka“ predstavuje novú hrozbu pre čas na hranie. Postave Lilypad hlas prepožičia Greta Lee, informuje Variety.

Toy Story 5 bude už 31. celovečerným filmom Pixaru. Ešte pred piatym Toy Story plánuje štúdio v marci 2026 uviesť originálny film Hoppers.

Prvý film Toy Story mal premiéru v roku 1995 a stal sa priekopníckym dielom ako prvý celovečerný film vytvorený výhradne pomocou počítačovej animácie. Film aj jeho pokračovanie z roku 1999 distribuovala spoločnosť Disney, ktorá neskôr v roku 2006 odkúpila Pixar.

Séria sa po dlhšej prestávke v roku 2010 vrátila s Toy Story 3 a následne s Toy Story 4 v roku 2019. Obidva filmy zarobili v celosvetových tržbách viac ako 1 miliardu dolárov a zároveň získali Oscara za najlepší animovaný film.

