Woody, Buzz a celá partia z Toy Story sa vracajú v prvom teaseri k filmu Toy Story 5, ktorý štúdio Pixar uvedie do kín 19. júna 2026.
V krátkej ukážke k Toy Story 5 sa hračky zoznamujú s Lilypad – hi-tech tabletom v tvare žaby, ktorý spôsobí, že práca Woodyho, Buzza, Jessie a ostatných bude omnoho ťažšia. Práve táto nová „hračka“ predstavuje novú hrozbu pre čas na hranie. Postave Lilypad hlas prepožičia Greta Lee, informuje Variety.
Toy Story 5 bude už 31. celovečerným filmom Pixaru. Ešte pred piatym Toy Story plánuje štúdio v marci 2026 uviesť originálny film Hoppers.
Prvý film Toy Story mal premiéru v roku 1995 a stal sa priekopníckym dielom ako prvý celovečerný film vytvorený výhradne pomocou počítačovej animácie. Film aj jeho pokračovanie z roku 1999 distribuovala spoločnosť Disney, ktorá neskôr v roku 2006 odkúpila Pixar.
Séria sa po dlhšej prestávke v roku 2010 vrátila s Toy Story 3 a následne s Toy Story 4 v roku 2019. Obidva filmy zarobili v celosvetových tržbách viac ako 1 miliardu dolárov a zároveň získali Oscara za najlepší animovaný film.