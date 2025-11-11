Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie

Austrálski vedci pri prieskume ohrozeného kvetu objavili úplne nový druh včely s drobnými rohmi na hlave. Nazvali ju Megachile Lucifer podľa jej netypického až diabolského vzhľadu.
Za pomenovaním stojí výskumníčka Kit Prendergast, ktorá priznala, že pri popise druhu práve pozerala populárny seriál Lucifer a ten ju inšpiroval. Samice totiž mali fascinujúce malé rohy na tvári, a práve pri hľadaní vhodného mena, sa jej toto slovo okamžite spojilo so seriálom Lucifer, informuje portál Independent.
Nový druh je prvým svojho rodu, ktorý bol v Austrálii objavený po viac ako dvoch desaťročiach. Samice majú rohy, ktoré sa u iných včiel vyskytujú len zriedkavo. Vedci predpokladajú, že by mohli slúžiť na obranu, ale aj ako nástroj pri zbere peľu či živice. Genetické testy potvrdili, že nejde o žiadnu známu včelu, Megachile Lucifer je jedinečná.
Nový druh sa našiel v oblasti Bremer Range, ktorá je ohrozená ťažbou. Včely i miestne rastliny tu môžu čeliť zániku. Ak sa prostredie nezachová, hrozí jej vyhynutie.