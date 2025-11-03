Slovensko má ďalší vtáčí prírastok do svojej fauny.
Ornitológovia prvýkrát na Slovensku zaznamenali kolibiarika stužkatého (Phylloscopus humei), drobného spevavca pochádzajúceho z ďalekej Ázie. Tento malý vták bežne žije v oblastiach od Hindukúšu až po čínsky Tien-šan, no teraz sa po prvý raz objavil aj u nás.
Objav sa podaril na ornitologickom stacionári v Drienovci, kde vtáka odchytil a zdokumentoval tím v zložení Milan Olekšák, Peter Ďurian a Iveta Dolná. Po určení druhu a označení slovenským krúžkom bol kolibiarik vypustený späť do prírody.
Zaujímavé je, že tento ázijský druh sa počas jesene už ukázal aj v Poľsku a Holandsku, čo naznačuje, že sa mohol vychýliť zo svojej bežnej migračnej trasy. Ak jeho výskyt potvrdí Faunistická komisia Slovenskej ornitologickej spoločnosti, pôjde už o 381. vtáčí druh zaznamenaný na území Slovenska.
Pre slovenskú ornitológiu ide o malú senzáciu - nie každý deň sa u nás objaví druh, ktorý má domov tisíce kilometrov na východ. Kolibiarik stužkatý tak rozšíril naše vtáčie portfólio a opäť pripomenul, aké prekvapenia dokáže príroda pripraviť.