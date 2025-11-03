Britney Spears (43) zmazala svoj účet na Instagrame. Stránka jej profilu hlásila, že „profil mohol byť odstránený“.
Fanúšikovia v posledných týždňoch vyjadrovali obavy po sérii videí, kde speváčka tancovala vo svojej obývačke a v popisoch sa vyjadrovala o svojich synoch Jaydenovi Jamesovi (19) a Seanovi Prestonovi (20).
Ako informuje magazín People, v jednom z októbrových príspevkov mala Spears viditeľné modriny na rukách a obväzy na zápästiach. Vysvetlila, že spadla zo schodov a písala o tom, že jej synovia sa vrátili na Havaj, kde žijú s jej bývalým manželom Federlinom. Vysvetlila, že tancom sa „modlí a vyjadruje cez umenie“ a že „nežiadala o ľútosť“.
V neskoršom príspevku z 19. októbra sa Spears otvorila o období, keď bola v roku 2018 na štyri mesiace v rehabilitačnom zariadení počas 13-ročného opatrovníctva. Tvrdila, že vtedy „utrpela poškodenie mozgu“. Príspevok obsahoval fotografiu, na ktorej jazdí na koni, a symbolicky písala o „svätých krídlach“ ako z filmu Maleficent. Opísala aj „traumatickú skúsenosť“, o ktorej písala v závere svojej knihy The Woman in Me, keď „už nemala súkromie a bola nezákonne obmedzovaná v pohybe“.
Medzitým vyšiel Federlinov memoár You Thought You Knew, v ktorom opisuje ich manželstvo, vzťah Britney k deťom a tvrdí, že sa obával, že sa jej „niečo zlé stane“. Spears na to reagovala na platforme X, kde ho obvinila z „neustáleho gaslightingu“ a bránila svoj vzťah so synmi. Vyjadrila frustráciu, že ju jej bývalý „doslova napáda v rozhovoroch“.
Zástupca Spears pre magazín People uviedol, že Federline a ďalší „znovu profitujú z jej mena“, pričom dodal, že Spears sa zaujíma len o blaho svojich detí a svoj príbeh už opísala vo svojej autobiografii.