Britney Spears rozpovie svoj príbeh: v knihe píše o tehotenstve s Timberlakom aj o tom, prečo si v roku 2007 oholila hlavu

Britney Spears sa s fanúšikmi podelí o najsmutnejšie momenty zo svojho života. Memoáre sa dostanú do predaja už 24. októbra 2023.

Britney Spears odhaľuje vo svojej novej knihe The Woman in Me najbolestivejšie momenty svojho života. Ak patríš medzi milovníkov popovej hviezdy, určite vieš, že jej kariéra nebola prechádzka ružovou záhradou. Spears ťa prevedie smutným detstvom, dospievaním aj prvým stretnutím so slávou.

V knihe sa venuje závislosti od alkoholu a drog, čo neskôr v roku 2007 vyústilo do skratu, keď si Britney pred očami fotografov oholila hlavu. Píše aj o vlastnej rodine, ktorá ju zbavila svojprávnosti, problematickom vzťahu s matkou a so sestrou. Verejnosť však posledné dni najviac šokovalo 20 rokov strážené tajomstvo o tehotenstve s Justinom Timberlakom. Britney sa nakoniec rozhodla sa potrat. Kniha opisuje odvážny a dojemný príbeh o slobode, sláve, materstve, prežití, viere a nádeji.

Speváčka plánovala texty z knihy prerozprávať do audioverzie, no spomienky na všetky negatívne udalosti ju zlomili opäť natoľko, že nahrávku nahrá herečka Michelle Williams. „Opätovné prežívanie všetkého bolo pre mňa vzrušujúce, srdcervúce a hlavne veľmi emocionálne. Zvládla som nahrať len malú časť audioknihy. Som vďačná úžasnej Michelle Williams, ktorá prerozpráva zvyšok,“ cituje Spears People.

Memoáre najväčšej popovej ikony prichádzajú takmer dva roky po tom, čo bola prepustená zo súdom nariadeného poručníctva trvajúceho dlhých 13 rokov. „Oslobodená“ bola v roku 2021, po tom, čo verejne vypovedala pred súdom.

Kniha odhaľuje najtemnejšie momenty jej života. Zdroj: britneybook.com

„Tábor“ pre budúce popové hviezdy a prvá pusa s Justinom Timberlakeom

Ako 11-ročná podpísala zmluvu s The Mickey Mouse Club, kde sa prvýkrát stretla s Christinou Aguilerou, Ryanom Goslingom či Justinom Timberlakom. V „klube pre budúce hviezdy“ absolvovala tanečné skúšky, hodiny spevu, hodiny herectva a nahrávanie v štúdiu, počas toho však chodila do normálnej školy.

„Splnil sa mi detský sen, ale bolo to naozaj náročné. Skúšali sme jednu choreografiu aj 30-krát za deň. Bolo to vyčerpávajúce. Pamätám si, ako sme spolu hrali hry a počas toho mi dal Justin pusu. Ležala som v posteli a on sa ku mne sklonil a pobozkal ma,“ cituje úryvok z knihy People.

Britney Spears. Zdroj: Rappler (Creative Commons)

Dospievajúca speváčka sa po „výcviku“ v The Mickey Mouse Club vrátila do svojho rodného Kentwoodu, aby si stihla užiť detstvo tak ako jej rovesníci. Jej mama však hneď kontaktovala agenta, ktorý Britney zastupoval, a ona v okamihu musela dospieť.

Manažér Larry Rudolph ju doma vyzdvihol a odviezol do New Yorku. „Vstúpila som do miestnosti, kde sa na mňa pozerali manažéri. Pamätám si, že som pred nimi spievala pesničku od Whitney Houston I Have Nothing v krátkych šatách a na podpätkoch. Videla som ich pohľady, sledovali celé moje telo,“ opisuje, ako na ňu reagovali starší muži.