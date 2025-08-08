Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 8. augusta 2025 o 16:00
Čas čítania 5:54
Michaela Kedžuchová

Ako umelci vnímajú festivaly? FVLCRVM začínal s kapelou, Berlin Manson pomohla náhoda

Ako umelci vnímajú festivaly? FVLCRVM začínal s kapelou, Berlin Manson pomohla náhoda
Zdroj: Instagram / @berlin_manson, @fvlcrvm ,@kristie.kardio, @sarsheti
HUDBA DJ-ING HUDBA SPEVÁCI A SPEVÁČKY ZOOM IN: FESTIVALY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zisťovali sme, aký vplyv majú festivaly na slovenských hudobníkov.

Festivaly nie sú len miestom, kde si fanúšikovia užívajú svojich obľúbených umelcov, ale aj príležitosťou pre samotných umelcov nájsť si nové publikum. A sú aj umelci, ktorí sú už na festivalových line-upoch ako doma. Opýtali sme sa interpretov, ako FVLCRVM, Berlin Manson, Kristie Kardio, Jimmy Pé či Sarsheti, ako im festivalové zážitky zmenili kariéru a čo im priniesli do života.

Tento článok je súčasťou série, ktorú pre teba plánujeme na celé leto. Ak sa chceš dozvedieť viac o festivaloch, umelcoch, ale aj získať tipy, ako si festival užiť naplno, sleduj ZOOM IN: Festivaly.

FVLCRVM 

Pamätáš si, kedy si prvýkrát hral na nejakom väčšom festivale? Áno, myslím, že to bola Pohoda, v stane Rádia_FM, ešte so svojou niekdajšou kapelou The Uniques. Keď si spomeniem, s akým vybavením sme vtedy hrali, je zázrak, že to vôbec fungovalo.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by FVLCRVM (@fvlcrvm)

Obľubuješ viac festivaly alebo komornejšie koncerty v kluboch? Na obidvoch mám rád niečo iné. Stále si len pomaly zvykám na stage, kde sú ľudia ďaleko odo mňa – ale chápem, že by ma inak asi ani nebolo vidno. Často mám pocit, že sa na pódiu deje vizuálne málo zaujímavého, lebo tam zostáva veľa prázdneho priestoru. Ale potom si pozriem video a zistím, že to tak vlastne vôbec nevyzerá, heh.

Aké to bolo hrať pred prvým veľkým publikom? 

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 187081 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , 30-dňová výzva s ChatGPT od Jazykového mentoringu ZDARMA alebo Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat
Zobraziť všetky (17)
Súvisiace témy
DJ-ING HUDBA SPEVÁCI A SPEVÁČKY ZOOM IN: FESTIVALY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Junior Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram / @berlin_manson, @fvlcrvm ,@kristie.kardio, @sarsheti
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
Sponzorovaný obsah
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
2. 8. 2025 10:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
včera o 11:00
Slováci opísali, ako sa im býva v tiny house či drevodome: Ľudia z generačných domov si nevedia predstaviť obytný minimalizmus
refresher+
Odporúčané
Slováci opísali, ako sa im býva v tiny house či drevodome: Ľudia z generačných domov si nevedia predstaviť obytný minimalizmus
dnes o 07:00
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
včera o 07:00
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
31. 7. 2025 17:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
včera o 11:00
Storky
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Cynthia Tóthová má novú lásku. Vzťah tvorí s hercom z Dunaja
Boli sme na otvorení novej pekárne vo Vydrici. Kruh si pripravil špeciálne chuťo...
SKIMS naskočilo na virálny trend. Predstavilo pásky na tvarovanie hlavy
Tom Cruise má novú priateľku. Medzi párom je takmer 30-ročný rozdiel
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysoko...
Sponzorovaný obsah
Jenna Ortega zažiarila na premiére novej série Wednesday
Pamela Anderson a Liam Neeson tvoria nový pár: Zaľúbili sa na pľaci
Nová kolekcia Louis Vuitton mieša luxus s uniformnou estetikou
Známy český fitness influencer sa oženil. Zablahoželal mu aj Rytmus
Lifestyle news
Legendárna česká hra Mafia je späť. Čo o nej hovoria prví hráči? pred 5 minútami
Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc pred 30 minútami
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary pred hodinou
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo pred 2 hodinami
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030 pred 2 hodinami
Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série pred 3 hodinami
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard dnes o 11:00
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami dnes o 10:16
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas dnes o 10:05
MGK opäť prináša nový zvuk do svojho umenia. Album Lost Americana je sprievodcom po zabudnutých žánroch dnes o 09:08
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica USA Polícia SR Donald Trump
Viac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky to zasiahne najviac
pred 15 minútami
Pellegrini má ďalší problém s financovaním kampane. Hlas mu poslal 250-tisíc skôr, ako dostal pôžičku od sestry
pred 55 minútami
Na Slovensko sa vracajú horúčavy. Cez víkend platia výstrahy pre polovicu Slovenska (+ mapy)
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami
Slovensko
dnes o 10:16
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami
dnes o 10:16
REFRESHNI SI PLAYLIST: Emotívny vizuál od Justina Biebera, tvrdý rap Dollara Prynca aj herec z Harryho Pottera v klipe Ed Sheerana
REFRESHNI SI PLAYLIST: Emotívny vizuál od Justina Biebera, tvrdý rap Dollara Prynca aj herec z Harryho Pottera v klipe Ed Sheerana
dnes o 10:00
Počul si už o týchto piatich mladých raperoch? Ak nie, je najvyšší čas (ARTIST SPOTLIGHT)
Odporúčané
Počul si už o týchto piatich mladých raperoch? Ak nie, je najvyšší čas (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 dňami
Lady Gaga naspievala pieseň k seriálu Wednesday. Nové časti si môžeš pozrieť už dnes
Lady Gaga naspievala pieseň k seriálu Wednesday. Nové časti si môžeš pozrieť už dnes
pred 2 dňami
Raper Hard Rico je stále vo väčších problémoch. Dostať môže až 12 rokov za mrežami
Raper Hard Rico je stále vo väčších problémoch. Dostať môže až 12 rokov za mrežami
pred 3 dňami
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
pred 3 dňami
Viac z Refresher Všetko
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
refresher+
Odporúčané
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
27. 7. 2025 17:00
Tomáša zabíja slnko, z bytu môže výjsť len v skafandri: Čas, ktorý tu mám, chcem využiť naplno (Rozhovor)
1. 8. 2025 7:00
Plavky Lemonky od Stanky nosia svetové influencerky: Ibiza je ostrov úspešných ľudí, potrpia si na kvalite
24. 7. 2025 0:34
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série
Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série
pred 3 hodinami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
pred 4 dňami
AUGUST na Netflixe: Wednesday je späť, zaspomínaš si na detstvo s Rýchlo a zbesilo a objavíš nové animáky na dlhé letné večery
30. 7. 2025 16:00
Viac z Tech Všetko
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030
Veda a vesmír
pred 2 hodinami
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030
pred 2 hodinami
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov
včera o 08:51
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard
dnes o 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ako umelci vnímajú festivaly? FVLCRVM začínal s kapelou, Berlin Manson pomohla náhoda
Hudba
pred 3 minútami
refresher+
Ako umelci vnímajú festivaly? FVLCRVM začínal s kapelou, Berlin Manson pomohla náhoda
pred 3 minútami
Zisťovali sme, aký vplyv majú festivaly na slovenských hudobníkov.
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary
pred hodinou
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
pred 2 hodinami
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
dnes o 10:05
REFRESHNI SI PLAYLIST: Emotívny vizuál od Justina Biebera, tvrdý rap Dollara Prynca aj herec z Harryho Pottera v klipe Ed Sheerana
REFRESHNI SI PLAYLIST: Emotívny vizuál od Justina Biebera, tvrdý rap Dollara Prynca aj herec z Harryho Pottera v klipe Ed Sheerana
dnes o 10:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
pred 2 dňami
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
včera o 11:00
5 lunaparkov v Európe, ktoré musíš navštíviť aspoň raz za život. Jeden z nich sa nachádza hneď za hranicami Slovenska
V spolupráci
5 lunaparkov v Európe, ktoré musíš navštíviť aspoň raz za život. Jeden z nich sa nachádza hneď za hranicami Slovenska
pred 2 dňami
Po 23 rokoch je legendárna česká hra Mafia späť: The Old Country odhalí temné začiatky gangov na Sicílii
Po 23 rokoch je legendárna česká hra Mafia späť: The Old Country odhalí temné začiatky gangov na Sicílii
dnes o 08:21
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
pred 3 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
2. 8. 2025 9:00
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
pred 3 dňami
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
pred 2 dňami
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
pred 3 dňami
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia