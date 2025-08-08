Ako umelci vnímajú festivaly? FVLCRVM začínal s kapelou, Berlin Manson pomohla náhoda

Zisťovali sme, aký vplyv majú festivaly na slovenských hudobníkov.
Festivaly nie sú len miestom, kde si fanúšikovia užívajú svojich obľúbených umelcov, ale aj príležitosťou pre samotných umelcov nájsť si nové publikum. A sú aj umelci, ktorí sú už na festivalových line-upoch ako doma. Opýtali sme sa interpretov, ako FVLCRVM, Berlin Manson, Kristie Kardio, Jimmy Pé či Sarsheti, ako im festivalové zážitky zmenili kariéru a čo im priniesli do života.
FVLCRVM
Pamätáš si, kedy si prvýkrát hral na nejakom väčšom festivale? Áno, myslím, že to bola Pohoda, v stane Rádia_FM, ešte so svojou niekdajšou kapelou The Uniques. Keď si spomeniem, s akým vybavením sme vtedy hrali, je zázrak, že to vôbec fungovalo.
Obľubuješ viac festivaly alebo komornejšie koncerty v kluboch? Na obidvoch mám rád niečo iné. Stále si len pomaly zvykám na stage, kde sú ľudia ďaleko odo mňa – ale chápem, že by ma inak asi ani nebolo vidno. Často mám pocit, že sa na pódiu deje vizuálne málo zaujímavého, lebo tam zostáva veľa prázdneho priestoru. Ale potom si pozriem video a zistím, že to tak vlastne vôbec nevyzerá, heh.
Aké to bolo hrať pred prvým veľkým publikom?