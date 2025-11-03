Vo Francúzsku podala spotrebiteľská ochrana na Shein podnet na prokuratúru.
Módnu spoločnosť Shein vo Francúzsku obviňujú z predaja sexuálnych bábik s detským vzhľadom. Francúzska spotrebiteľská ochrana nahlásila prípad úradom – podľa nej je „na základe popisu a kategorizácie týchto bábik na internete ťažké spochybniť ich detskopornografický charakter“.
V súvislosti s prípadom reagoval aj samotný Shein. Pre BBC uviedol: „Dotknuté produkty sme okamžite odstránili z ponuky po tom, čo sme sa dozvedeli o týchto závažných problémoch.“
Podľa spoločnosti ich tím vyšetruje, ako tieto produkty obišli interné kontrolné opatrenia. Shein zároveň vykonáva komplexnú revíziu, aby identifikoval a odstránil všetky podobné produkty, ktoré by mohli ponúkať tretie strany na ich online platforme.
Francúzske médiá informovali, že spotrebiteľská ochrana podala na Shein trestné oznámenie na francúzsku prokuratúru, ako aj na národný úrad pre reguláciu online a vysielacieho obsahu – Arcom.
Táto správa prichádza len niekoľko dní predtým, ako má čínska spoločnosť otvoriť svoj prvý stály kamenný obchod na svete – práve v Paríži.