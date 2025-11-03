Kategórie
dnes 3. novembra 2025 o 8:38
Michaela Kedžuchová

Internetový gigant Shein čelí obvineniam. Podľa francúzskych úradov predáva sexuálne bábiky s detským vzhľadom

Internetový gigant Shein čelí obvineniam. Podľa francúzskych úradov predáva sexuálne bábiky s detským vzhľadom
Zdroj: Wikimedia Commons/ DMCGN
Vo Francúzsku podala spotrebiteľská ochrana na Shein podnet na prokuratúru.

Módnu spoločnosť Shein vo Francúzsku obviňujú z predaja sexuálnych bábik s detským vzhľadom. Francúzska spotrebiteľská ochrana nahlásila prípad úradom – podľa nej je „na základe popisu a kategorizácie týchto bábik na internete ťažké spochybniť ich detskopornografický charakter“.

V súvislosti s prípadom reagoval aj samotný Shein. Pre BBC uviedol: „Dotknuté produkty sme okamžite odstránili z ponuky po tom, čo sme sa dozvedeli o týchto závažných problémoch.“

Podľa spoločnosti ich tím vyšetruje, ako tieto produkty obišli interné kontrolné opatrenia. Shein zároveň vykonáva komplexnú revíziu, aby identifikoval a odstránil všetky podobné produkty, ktoré by mohli ponúkať tretie strany na ich online platforme.

Zdroj: Unsplash

Francúzske médiá informovali, že spotrebiteľská ochrana podala na Shein trestné oznámenie na francúzsku prokuratúru, ako aj na národný úrad pre reguláciu online a vysielacieho obsahu – Arcom.

Táto správa prichádza len niekoľko dní predtým, ako má čínska spoločnosť otvoriť svoj prvý stály kamenný obchod na svete – práve v Paríži.

