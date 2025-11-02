Na Bali stavajú výťah na slávnu pláž Kelingking.
Na ostrove Nusa Penida na Bali vzniká sklenený výťah, ktorý má spájať útes s plážou Kelingking. Výstavba má výšku takmer dvesto metrov. Turistom má uľahčiť prístup na pobrežie, kam sa dá dnes dostať len po strmom chodníku, informuje The Bali Sun.
Projekt financuje čínsky investor, no časť miestnych obyvateľov aj návštevníkov s ním nesúhlasí. Tvrdia, že výťah kazí výhľad a mení ráz jedného z najznámejších miest na Bali. Obávajú sa aj toho, či je to bezpečné. More pod útesom je nebezpečné a kúpanie tam úrady zakazujú.
Úrady potvrdili, že investor má potrebné stavebné povolenia, no stále chýba správa o vplyve na životné prostredie. Guvernér Bali Wayan Koster preto nariadil kontrolu projektu a nevylučuje jeho zastavenie.
Podľa miestnych by sa pláž mala nechať tak, ako je. „Ľudia sem chodia kvôli výhľadu, nie kvôli výťahu,“ povedal obyvateľ Made Sediana.
