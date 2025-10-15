Kategórie
Tento článok je vytvorený v rámci mediálnej spolupráce so spoločnosťou #KESHTAG.
dnes 15. októbra 2025 o 14:00
Čas čítania 4:47

Markéta odišla žiť na Bali, kde začala podnikať. Teraz patrí medzi najvýraznejšie podnikateľky v Česku (ROZHOVOR)

Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Ako 20-ročná odišla na Bali, začala podnikať a zmenila svoj život.

Markéta Baginská je dôkazom, že keď človek po niečom túži a ide si za tým, výsledky na seba nenechajú dlho čakať. Mladá podnikateľka, ktorá začínala bez výrazného finančného kapitálu s jediným e-bookom, dnes patrí medzi najvýraznejšie tváre ženského podnikania v Česku a na Slovensku.

Markéta je zakladateľkou platformy Podnikání pro Holky, ktorá pomohla tisíckam žien rozbehnúť vlastný biznis a zmeniť spôsob, akým vnímajú marketing aj samy seba.  Okrem individuálneho poradenstva stojí aj za projektom SheCon – eventom a live podcastovou show, ktorá spája CEO, influencerov, tvorcov a ženy z biznisu. 

Ako sa zo športovkyne stala úspešnou podnikateľkou a konzultantkou? Čo podľa nej bráni ľuďom v rozbehu a s akými bariérami musia zápasiť ženy, ktoré sa rozhodnú vstúpiť do sveta biznisu? Aj na to sme sa Markéty opýtali v našom rozhovore.

Markéta Baginská
Zdroj: Archív Markéty Baginskej

Od športu k podnikaniu

Markéta sa počas celého dospievania venovala športu, ktorý ju naučil disciplíne a pripravil aj na ďalšiu podnikateľskú cestu. „Schopnosť makať aj vo chvíľach, keď sa ti nechce, zručnosť prioritizovať a vedieť povedať nie, silu nájsť v sebe motiváciu aj po páde a ochotu zaťať zuby a doťahovať veci do konca,“ hovorí Markéta o tom, čo všetko ju šport naučil a čo považuje za kľúčové pre úspech v podnikaní.

Nič nie je zadarmo a úprimne? Klamala by som, ak by som povedala, že som svojej ceste nič obetovať nemusela. Avšak nič z toho ako obeť nevnímam, pretože som mala jasne nastavené priority a podľa nich som konala.

Markéta začínala, keď mala 20 rokov: „Silu digitálnych produktov som začala vnímať už v roku 2017, keď som po prvýkrát vytvorila svoj e-book. Zdieľala som ho len cez jeden príspevok na Instagrame a počas krátkej chvíle sa predalo takmer sto kusov. To pre mňa bol obrovský aha moment. Prvýkrát som si uvedomila, aký veľký potenciál digitálne produkty majú.“

Táto skúsenosť sa pre ňu stala impulzom sa v tomto odvetví ďalej vzdelávať a rozširovať si obzory. „Vždy pre mňa bola dôležitá flexibilita a sloboda. Vedela som, že práve predaj digitálnych produktov mi to môže priniesť, a aj preto som sa vydala týmto smerom,“ hovorí úspešná podnikateľka. 

Markéta Baginská
Zdroj: Archív Markéty Baginskej
Markétu Baginskú môžeš stretnúť v Bratislave už 29. októbra na konferencii KESHTAG 2025, kde sa s tebou podelí o svoje znalosti a skúsenosti. Jedinečná konferencia ti prináša možnosť stretnúť sa s úspešnými Slovákmi a Čechmi, ktorí podnikajú online. 

Je jedno, či si influencer, freelancer, podnikateľ, content creator, tvorca podcastov alebo niekto, kto len hľadá spôsob, ako efektívnejšie tvoriť a zarábať. Ak chceš posunúť svoju značku, komunitu alebo biznis na vyšší level, KESHTAG je miesto pre teba.

Podujatie ponúkne celodenný program nabitý praktickými workshopmi, keynote prednáškami, diskusiami a afterkou, kde sa prelínajú kreatívne nápady s reálnym biznisovým zmyslom.
zisti viac

Ženy si stále neveria

Jedným z prvých projektov, za ktorými Markéta stojí, je platforma Podnikání pro holky, v rámci ktorej sa ženy podnikateľky navzájom podporujú, inšpirujú a posúvajú vpred. „Počas svojej existencie komunita podporila prostredníctvom programov a bezplatných webinárov viac ako 10 000 žien a pomohla im vybudovať vlastný brand a profitabilné podnikanie.“

Ženy sú často v biznise podceňované. Pokiaľ ale pochopíme, že je to vlastne naša štartovacia výhoda, dokážeme ju premeniť na svoj prospech.

Vďaka týmto spoluprácam by sme Markétu mohli označiť za odborníčku na „ženské“ podnikanie. S čím musia zápasiť ženy, ktoré sa rozhodnú podnikať a aké bariéry im podľa Markéty najviac bránia v rozbehu úspešného biznisu?

„Všeobecne potom ženy v biznise často bojujú s nedostatočným sebavedomím, sebahodnotou alebo syndrómom podvodníka, čo sa odráža ako v predaji a vlastnej prezentácii, tak aj v odvahe podnikať odvážnejšie kroky.“ 

Nedostatočné sebavedomie nepovažuje za nevýhodu, ale práve naopak. „Z mojej perspektívy ide o príležitosť. Pokiaľ totiž v niečom sebavedomie nemám, neznamená to, že to nemôžem zmeniť a že to tak vždy bude. Naopak. Ako sa hovorí, na všetkom sa dá pracovať. A presne na to sa zameriavam ja.“ Aj tieto zistenia ju priviedli k tomu, že sa začala venovať individuálnym konzultáciám a mentoringu.

Markéta Baginská
Zdroj: Archív Markéty Baginskej

Pri rozbehu podnikania sú kľúčové dve veci

Krátko po založení platformy Podnikání pro holky začala Markéta spolupracovať s podnikateľmi aj firmami priamo na ich stratégiách. Individuálny consulting sa rýchlo stal jedným z pilierov jej práce, pretože jej umožnil prepojiť všetky dovtedajšie skúsenosti.

K ženám postupne začali pribúdať mužskí klienti, ktorí vďaka spolupráci s Markétou objavujú celkom nové perspektívy podnikania: „Medzi mojich klientov patria aj muži a spolupráca s nimi ma baví úplne rovnako. So ženami je to často o vzájomných sympatiách a porozumení, zatiaľ čo u mužov vnímam, že do spolupráce prinášam pohľad a perspektívy, ktoré by si sami často ani nevšimli.“

Často vidím, že ľudia hľadajú tie najlepšie stratégie a rady, ako vybudovať úspešné podnikanie, a pritom zabúdajú na základné veci, bez ktorých nie je na čom stavať.

 Svojim klientom Markéta pomáha s budovaním značky, tvorbou marketingových stratégií, ale aj s úplným rozbehom podnikania. 

„Niekto so svojim podnikaním úplne začína a potrebuje vedenie, ako so svojím marketingom vôbec začať. Úplným opakom sú klienti, ktorí chcú svoj marketing prenechať celý, aby sa mohli sústrediť na to, čo im ide najlepšie. A potom sú tu firmy, ktoré chcú posilniť svoj tím, dodať mu know-how, praktické postupy a nové impulzy, aby fungoval efektívnejšie as väčšou istotou,“ hovorí Markéta. 

Dokáže po viac ako 10 rokoch v biznise povedať, čo je kľúčom k úspechu? „Bez ohľadu na to, či ide o muža, alebo o ženu, pri rozjazde akéhokoľvek podnikania sú kľúčové dve veci: prvou je atraktívna ponuka a tou druhou spôsob, akým ju budem predávať.“ 

Markéta Baginská
Zdroj: Archív Markéty Baginskej

Netúžim po dokonalosti

Hoci Markéta začínala ako online podnikateľka, dnes je pre ňu čoraz dôležitejší osobný kontakt. „Dávno to už nie je len online. A to nielen preto, že som sa vrátila plnohodnotne do Česka a mám možnosť sa s klientmi konečne stretávať, ale aj preto, že verím, že osobné prepojenie prináša do spolupráce vždy niečo navyše.“ 

„Nikdy som svoju tvorbu a obsah nezakladala len na dokonalých výsledkoch a highlightoch. Verím totiž, že dokonalosť odcudzuje a autenticita spája,“ myslí si a dodáva, že začínajúcim podnikateľom jej reálne skúsenosti, úspechy ale aj neúspechy častokrát pomôžu viac než sto podobných tipov ako z príručky. 

Moja práca je pestrá, ale práve vďaka mojim komplexným vhľadom a spoluprácam s rôznymi segmentmi dokážem odkrývať prepojenia a cesty tam, kde ich iní ešte nevidia

„Samozrejme by som dnes urobila inak veľa vecí. Ale práve tieto kroky ma doviedli k skúsenostiam, ktoré dnes mám. Za to som vďačná a verím, že každý dielik mojej cesty mal svoje miesto. A práve preto nič neľutujem.“ 

Kedysi vyhlásila, že svoju prácu miluje natoľko, že by najradšej pracovala nonstop. Ako sa na tento svoj výrok pozerá s odstupom času? „Každý z nás sa vyvíja – a vyvinula som sa v tomto aj ja. Svoju prácu milujem a som vďačná za každú chvíľu, kedy sa môžem realizovať, rozbiehať projekty, pracovať s klientmi alebo inšpirovať svojou tvorbou ďalšou k tomu, aby si šli za svojím. Dospela som ale do bodu, keď je práca súčasťou môjho života, nie celý môj život.“

Chceš sa od Markéty dozvedieť viac o tom, ako rozbehnúť vlastné podnikanie, čomu sa vyhnúť a na čom, naopak, stavať? Zúčastni sa konferencie KESHTAG 2025 v bratislavskom Hoteli Color. Okrem celodenného programu ťa čaká priestor na networking, praktické workshopy a večerné uvoľnenie pri afterparty. KESHTAG je miesto, kde môže vzniknúť ďalšia spolupráca, produkt alebo pravidelný príjem.
kúpiť lístok
PODNIKANIE ROZHOVORY ÚSPEŠNÉ ŽENY
Mäso od farmára priamo na tvoj stôl s minimálnym rizikom kontaminácie. Lidl to zaručuje kampaňou Nedotknuté
Gastro
pred 42 minútami
PR správa
Mäso od farmára priamo na tvoj stôl s minimálnym rizikom kontaminácie. Lidl to zaručuje kampaňou Nedotknuté
pred 42 minútami
Tvoja bezpečnosť pri nákupe potravín je pre Lidl prioritou.
Markéta odišla žiť na Bali, kde začala podnikať. Teraz patrí medzi najvýraznejšie podnikateľky v Česku (ROZHOVOR)
Mediálna spolupráca
Markéta odišla žiť na Bali, kde začala podnikať. Teraz patrí medzi najvýraznejšie podnikateľky v Česku (ROZHOVOR)
pred 2 hodinami
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad
pred 3 hodinami
Cool mikina je základ jesenného šatníka. Pozri si HOT modely s podpisom značiek Represent, Fear of God či Diesel
V spolupráci
Cool mikina je základ jesenného šatníka. Pozri si HOT modely s podpisom značiek Represent, Fear of God či Diesel
dnes o 12:00
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
dnes o 11:00
Domov
