Luigi Mangione sa objavil ako model na čínskej fast-fashion stránke.
Predstavitelia fast fashion gigantu SHEIN začali vyšetrovanie po tom, čo sa na webovej stránke obchodu objavil obrázok Luigiho Mangioneho – muža obvineného z vraždy generálneho riaditeľa spoločnosti UnitedHealthcare Briana Thompsona – ako modela pózujúceho v bielej košeli.
Na webovej stránke fast-fashion spoločnosti sa objavila fotografia, ktorá zachytáva muža skoro identického s Mangionem v bielej košeli. Obrázok bol následne stiahnutý. Predpokladá sa, že produkt, ktorý Mangione „propagoval“, bol v predaji za necelých 10 dolárov (približne 8,50 eura). Nevie sa, ako dlho bol obrázok dostupný online, ani ktorý konkrétny predajca ho cez čínsku platformu ponúkal.
Hovorca spoločnosti SHEIN povedal pre BBC News:
„Obrázok bol poskytnutý externým predajcom a po zistení bol okamžite odstránený.
Na našej platforme máme prísne štandardy pre všetky ponuky. V súčasnosti vykonávame dôkladné vyšetrovanie, posilňujeme monitorovacie procesy a voči predajcovi podnikneme primerané kroky v súlade s našimi pravidlami.“
Jen Golbeck, profesorka na University of Maryland, ktorej výskum sa zameriava na umelú inteligenciu a sociálne médiá, povedala pre ABC News, že fotografia od SHEINU vyzerá ako hybrid fotografie Luigiho Mangioneho upravenej vo Photoshope a nasadenej na telo vygenerované umelou inteligenciou.
„Na tejto fotografii má zdvihnutú ruku, položenú akoby za hlavou na krku – a tá ruka vyzerá naozaj zvláštne,“ povedala. „Pripomína pazúr, kde sú prsty akoby zliate dokopy do jednej hmoty. Nie je tam jasne vidieť ich oddelenie, takže to pôsobí veľmi neprirodzene,“ uviedla.