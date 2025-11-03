To, že slávne osobnosti zarábajú počas svojho života slušné sumy, asi všetci vieme. Niektoré celebrity však zanechajú takú stopu, že ich tvorba zarába ešte dlho po ich smrti. A to nie práve malé sumy.
Kto zarába najviac?
Každý rok sa analýze zárobkov venuje magazín Forbes a podobne ako platy žijúcich celebrít ich zoraďuje do prehľadného zoznamu.
Najviac už niekoľko rokov zarába kráľ popu Michael Jackson. Nasleduje spisovateľ Dr. Seuss a klávesista a skladateľ Richard Wright. Všeobecne však na popredných miestach figurujú skôr hudobníci.
Nižšie si môžeš pozrieť rebríček 10 osobností, ktoré aj po smrti generujú nevídané množstvá peňazí. Kompletný zoznam vrátane ďalších informácií o tom, ako presne tieto celebrity aj po smrti zarábajú, nájdeš priamo na webe Forbes.
|Umelec
|Ročný zárobok
|Michael Jackson
|105 miliónov dolárov (~91 miliónov eur)
|Dr. Seuss
|85 miliónov dolárov (~73 miliónov eur)
|Richard Wright
|81 miliónov dolárov (~70 miliónov eur)
|Syd Barrett
|81 miliónov dolárov (~70 miliónov eur)
|The Notorious B.I.G.
|80 miliónov dolárov (~69 miliónov eur)
|Miles Davis
|21 miliónov dolárov (~18 miliónov eur)
|Elvis Presley
|17 miliónov dolárov (~14 miliónov eur)
|Jimmy Buffett
|14 miliónov dolárov (~12 miliónov eur)
|Bob Marley
|13 miliónov dolárov (~11 miliónov eur)
|John Lennon
|12 miliónov dolárov (~10 miliónov eur)