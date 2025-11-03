Kategórie
dnes 3. novembra 2025 o 9:15
Čas čítania 1:07
Anna-Marie Vondráková

REBRÍČEK: Toto je 10 najviac zarábajúcich zosnulých celebrít. Generujú desiatky miliónov aj po smrti

To, že slávne osobnosti zarábajú počas svojho života slušné sumy, asi všetci vieme. Niektoré celebrity však zanechajú takú stopu, že ich tvorba zarába ešte dlho po ich smrti. A to nie práve malé sumy.

Zosnulí umelci a umelkyne si aj po smrti „zarábajú“ vďaka autorským právam a dedičstvu, ktoré zahŕňajú ich tvorbu – hudbu, literárne či výtvarné diela, ale aj patenty. Významné príjmy prináša aj obchodovanie s ich podobizňami, ktoré sa objavujú na rôznych produktoch. Zisky z týchto práv zvyčajne putujú ich rodinám a potomkom.
Michael Jackson. Biggie a 2Pac. Bob Marley. Elvis Presley bude jeden z najtrendujúcejších mužských kostýmov tohto Halloweenu. Do povedomia sa vrátil vďaka filmu Elvis, ktorého tento rok stvárnil herec Austin Butler.
Kto zarába najviac?

Každý rok sa analýze zárobkov venuje magazín Forbes a podobne ako platy žijúcich celebrít ich zoraďuje do prehľadného zoznamu.

Najviac už niekoľko rokov zarába kráľ popu Michael Jackson. Nasleduje spisovateľ Dr. Seuss a klávesista a skladateľ Richard Wright. Všeobecne však na popredných miestach figurujú skôr hudobníci. 

Nižšie si môžeš pozrieť rebríček 10 osobností, ktoré aj po smrti generujú nevídané množstvá peňazí. Kompletný zoznam vrátane ďalších informácií o tom, ako presne tieto celebrity aj po smrti zarábajú, nájdeš priamo na webe Forbes.

Umelec Ročný zárobok
Michael Jackson 105 miliónov dolárov (~91 miliónov eur)
Dr. Seuss 85 miliónov dolárov (~73 miliónov eur)
Richard Wright 81 miliónov dolárov (~70 miliónov eur)
Syd Barrett 81 miliónov dolárov (~70 miliónov eur)
The Notorious B.I.G. 80 miliónov dolárov (~69 miliónov eur)
Miles Davis 21 miliónov dolárov (~18 miliónov eur)
Elvis Presley 17 miliónov dolárov (~14 miliónov eur)
Jimmy Buffett 14 miliónov dolárov (~12 miliónov eur)
Bob Marley 13 miliónov dolárov (~11 miliónov eur)
John Lennon 12 miliónov dolárov (~10 miliónov eur)
MICHAEL JACKSON REBRÍČEK REBRÍČKY SPEVÁCI A SPEVÁČKY
