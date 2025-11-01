Billie Eilish venuje 11,5 milióna dolárov z výťažku svojho turné na podporu organizácií zameraných na klimatickú krízu, potravinovú rovnosť a sociálnu spravodlivosť.
Speváčka Billie Eilish venuje 11,5 milióna dolárov z výťažku svojho turné Hit Me Hard and Soft na podporu organizácií, projektov a iniciatív zameraných na potravinovú rovnosť, klimatickú krízu a sociálnu spravodlivosť. O jej dare informoval moderátor Stephen Colbert počas odovzdávania cien Wall Street Journal Magazine Innovator Awards v New Yorku, kde Eilish prevzala cenu za hudobnú inováciu, informuje CNN.
„Billie Eilish venuje výťažok z turné na podporu organizácií a hlasov, ktoré sa venujú potravinovej rovnosti, klimatickej kríze a znižovaniu uhlíkového znečistenia. Tento dar je vo výške 11,5 milióna dolárov,“ povedal Colbert a poďakoval speváčke „v mene ľudstva“.
Eilish vo svojom prejave zdôraznila, že svet je momentálne v zlom stave a ľudia potrebujú empatiu viac než kedykoľvek predtým. „Ak máte peniaze, bolo by skvelé, keby ste ich použili na dobré veci, možno ich dali tým, ktorí ich potrebujú,“ uviedla.
Speváčka sa zároveň obrátila na publikum, v ktorom boli aj miliardári vrátane Marka Zuckerberga. „Milujem vás všetkých, ale je tu pár ľudí, ktorí majú oveľa viac peňazí ako ja,“ povedala. „Ak ste miliardár, prečo ste miliardár? Nechcem nikoho hejtovať, ale rozdajte tie peniaze, ľudia.“