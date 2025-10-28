Čo ho na americkej univerzite najviac šokovalo?
Tomáš Mencel má 21 rokov a študuje na americkej univerzite Cumberlands v Kentucky, kde sa popri štúdiu venuje rýchlej chôdzi. O tom, prečo majú Američania zlú životosprávu, čo ho tam najviac šokovalo a prečo káže tréner, nech sa domáci pozerajú práve naňho, nám porozprával v rozhovore. Zaujímalo nás tiež, ako je to na kresťanskej škole s chodením párty a s randením.
- Prečo majú v amerických jedálňach vodu až za všetkými sladenými nápojmi.
- Prečo tréner kázal Američanom, aby ho sledovali.
- Aký je na kresťanskej škole univerzitný život.
S Tomášom sme sa spojili telefonicky, pričom uňho bolo o 6 hodín menej. Na úvod odľahčene povedal, že konečne má trošku viac voľna, pretože zvyšné dni počas školy a tréningov vstáva skoro ráno a na izbu sa vracia niekedy až o 22:00.
„Akurát máme absolvované tzv. midterm exams, teda skúšky z niektorých predmetov, ktoré rozdeľujú ten semester na dve časti. Trénujeme počas voľna len raz počas dňa a časovo je to na mne, takže som si dal tréning popoludní a predpoludním mám teda voľno," opisuje aktuálny režim na univerzite.
Máš za sebou prvú časť zimného semestra vrátane niekoľkých skúšok. Aké to bolo?
Z jedného predmetu som mal prezentáciu, z ostatných klasickú skúšku. Bolo to moje prvé kvázi skúškové tu v USA, pričom to môžem porovnať presne aj so slovenskou výškou, keďže som rok študoval v Nitre. Skúšky v USA sú určite ľahšie než na Slovensku, no zároveň tu musíš makať celý semester bez prestávky. Keď zaspíš učivo, potom to dobehneš len ťažko.
- Akú má rýchla chôdza úroveň v USA a na Slovensku.