Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 5:58

Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)

Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
Zdroj: Archív Tomáša Mencela
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Čo ho na americkej univerzite najviac šokovalo?

Tomáš Mencel má 21 rokov a študuje na americkej univerzite Cumberlands v Kentucky, kde sa popri štúdiu venuje rýchlej chôdzi. O tom, prečo majú Američania zlú životosprávu, čo ho tam najviac šokovalo a prečo káže tréner, nech sa domáci pozerajú práve naňho, nám porozprával v rozhovore. Zaujímalo nás tiež, ako je to na kresťanskej škole s chodením párty a s randením.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo majú v amerických jedálňach vodu až za všetkými sladenými nápojmi.
  • Prečo tréner kázal Američanom, aby ho sledovali.
  • Aký je na kresťanskej škole univerzitný život.

Refresher ti pravidelne prináša zaujímavé rozhovory o mladých Slovákoch, ktorí športujú či študujú v zahraničí. Prečítaj si napríklad o Olympioničke Viktórii či Dominikovi, ktorý v USA hrá futbal a študuje na univerzite.

USA
Zdroj: Archív Tomáša Mencela

Ak ťa baví táto tvorba a chceš nás podporiť, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si prístup k prémiovému obsahu a početné benefity.

Odporúčané
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
17. októbra 2025 o 17:00
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
14. októbra 2025 o 14:00
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. októbra 2025 o 8:30

S Tomášom sme sa spojili telefonicky, pričom uňho bolo o 6 hodín menej. Na úvod odľahčene povedal, že konečne má trošku viac voľna, pretože zvyšné dni počas školy a tréningov vstáva skoro ráno a na izbu sa vracia niekedy až o 22:00.

„Akurát máme absolvované tzv. midterm exams, teda skúšky z niektorých predmetov, ktoré rozdeľujú ten semester na dve časti. Trénujeme počas voľna len raz počas dňa a časovo je to na mne, takže som si dal tréning popoludní a predpoludním mám teda voľno," opisuje aktuálny režim na univerzite.

USA USA USA USA
Zobraziť galériu
(12)

Máš za sebou prvú časť zimného semestra vrátane niekoľkých skúšok. Aké to bolo?

Z jedného predmetu som mal prezentáciu, z ostatných klasickú skúšku. Bolo to moje prvé kvázi skúškové tu v USA, pričom to môžem porovnať presne aj so slovenskou výškou, keďže som rok študoval v Nitre. Skúšky v USA sú určite ľahšie než na Slovensku, no zároveň tu musíš makať celý semester bez prestávky. Keď zaspíš učivo, potom to dobehneš len ťažko.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
SLOVÁCI ŠPORT ŠTUDENTI USA ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
refresher+
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
včera o 17:00
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
22. 10. 2025 9:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
pred 2 dňami
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
pred 2 dňami
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lifestyle news
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec pred 6 minútami
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju? pred 54 minútami
Milión rozhovorov o samovražde týždenne. OpenAI hovorí o znepokojujúcich číslach na ChatGPT pred hodinou
Kórejská skupina BTS chystá veľkolepý návrat. Prichádza s novým albumom a rekordným turné pred 2 hodinami
VIDEO: Pred pražskou nemocnicou sa pobili dvaja muflóni. Zábery z ich stretu sa stali virálnymi pred 3 hodinami
Muž vyhral 100 000 eur za to, že netrafil ani jedno číslo. Nová lotéria priniesla kurióznu výhru dnes o 13:19
Po nehode s opitým vodičom prišiel o polovicu tváre. Vďaka 3D tlačiarni dostal muž nový život dnes o 12:07
Pohoda oslávi 30. výročie vo veľkom štýle. Festival pridáva extra deň a privíta legendárnych The Cure dnes o 11:15
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave. Nemala s ňou vraj veľa spoločného dnes o 10:26
Musk oficiálne spustil Grokipediu. Je postavená na AI a konkurovať má Wikipedii dnes o 08:36
