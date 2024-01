Dominik odišiel študovať do USA: Školné tu stojí 70-tisíc na rok, presadiť sa na Slovensku je náročné

Skombinovať kvalitné vysokoškolské štúdium a športovú kariéru je na Slovensku často problém. Aj toto bol dôvod, prečo sa mladý Slovák Dominik rozhodol odísť do USA, kde v súčasnosti pôsobí nielen ako študent, ale aj ako obranca v univerzitnom tíme.

Pravdepodobne každý mladý futbalista sníva o tom, že si raz zahrá po boku svetových hráčov v najkvalitnejších ligách, k čomu často patrí aj rozprávkový plat. Takýto osud však nečaká na každého, keďže trpkejšou súčasťou športovej kariéry sú aj zranenia či náročné rozhodnutia. Jedno také spravil pred rokmi aj Dominik Daniš, no zdá sa, že v jeho prípade mu to vyšlo podľa predstáv.

Meno Dominik Daniš je slovenskému futbalovému nadšencovi známe najmä vďaka juniorským ligám. Domino futbalovo vyrastal v Bánovciach nad Bebravou a neskôr strávil štyri roky v akadémii AS Trenčín. Nasledovala zastávka v českých Tepliciach a následne odišiel do Pohronia, kde zbieral minutáž v juniorke a na mužský futbal pozeral len z lavičky náhradníkov.

Skúšal aj štúdium na Slovensku

Ako potvrdil 23-ročný Dominik v našom rozhovore, chcel od toho niečo viac. Zároveň nastúpil na štúdium FTVŠ v Bratislave, ktoré po niekoľkých týždňoch ukončil najmä z dôvodu časovej náročnosti v kombinácii s kariérou.

To ho viedlo k nápadu odísť do USA, kde sú podmienky na štúdium aj šport na vysokej úrovni. Aktuálne je tam už štvrtý rok a okrem futbalu a štúdia sa venuje aj pomoci mladíkom zo Slovenska, ktorí majú záujem o príchod do USA a chcú viesť podobný život, aký má aj on.

S Dominikom sme sa spojili telefonicky, a zatiaľ čo vo Wisconsine bolo tesne po 13.00 h, na Slovensku ukazovali hodinky o sedem hodín viac.

Aký je tam školský systém? Je to podobné ako u nás?

Rok je rozdelený na dva semestre. Najväčším rozdielom však je, že tu sa akademický rok končí v decembri. Okolo 20. decembra sa ukončia študijné povinnosti a na jar sa potom začína odznova.

Zdroj: Dominik Daniš (archív)

Čo študuješ?

Volá sa to exercise science, respektíve physiology. Je to štúdium o ľudskom tele plus sú tam prvky kondičného trénerstva, niečo ako fyzioterapeut u nás. Teraz začínam štvrtý rok štúdia.