Najväčšia oslava športu na svete sa nezadržateľne blíži. Olympiáda v Paríži štartuje už dnes, pričom v slovenskej výprave sa predstaví aj mladá hviezda Viktória Forster, ktorá Refresheru priblížila prípravu a proces postupu na letnú olympiádu.

Letná olympiáda v Paríži dnes odštartovala. Predstaví sa na nej aj 28 slovenských športovcov, ktorí zabojujú o čo najlepší výsledok vo svojom športe a disciplíne.

Pre Slovensko je tento počet účastníkov najnižší v ére samostatnosti, pričom sa očakávalo, že do Paríža pocestuje aspoň 35 športovcov. Rekord sme dosiahli v Tokiu pred troma rokmi, keď s dvojkrížom na hrudi súťažilo až 41 športovcov.

Napriek tomu posielame do Francúzska to najlepšie, čo v súčasnosti máme. Vo výprave sú skúsení vodáci či strelci, no značná pozornosť smeruje na atletiku, kde nás bude reprezentovať mladá hviezda Viktória Forster.

V tomto článku si prečítaš: Ako sa kvalifikovala na OH v Paríži.

Čo od toho očakáva.

Ako je to s finančnou podporou štátu.

Rodáčka z obce Hronec v okrese Brezno má len 22 rokov, no na športovej scéne vzbudzuje už dlho veľký rešpekt. Nielenže ide o národnú rekordérku v behu na 60 m, 100 m a 100 m cez prekážky, ale aj o zlatú medailistku z univerziády.

Zdroj: Top Athletics

Práve v čínskom Čcheng-tu v roku 2023 dokázala vyhrať najcennejší kov po tom, čo preteky cez prekážky na 100 metrov zvládla za 12,72 sekundy. Týmto výkonom utvorila národný rekord a čo viac, kvalifikovala sa priamo na letnú olympiádu v Paríži.

V rozhovore s nadanou atlétkou, ktorú čaká prvá olympiáda, sme sa rozprávali o kvalifikovaní, príprave či očakávaniach, ktoré od Paríža má. Na našom webe ťa budeme počas olympiády pravidelne informovať o novinkách aj zaujímavostiach nielen zo športového sveta. Ak chceš podporiť našu tvorbu, neváhaj a pridaj sa do klubu Refresher+.

S Viktóriou Forster sme sa spojili len pár dní pred veľkolepým otváracím ceremoniálom parížskej olympiády, ktorá trvá od 26. júla do 11. augusta 2024.

Olympiáda v Paríži sa začína už v piatok. Aké myšlienky ti aktuálne idú hlavou?

Pomaličky mi to všetko začína dochádzať. Čas sa kráti a ja si začínam naplno uvedomovať, že si plním svoj detský sen. Olympiáda je sen každého športovca a ja som veľmi šťastná, že som to zvládla. Snažím sa plne koncentrovať na svoje výkony, ale, samozrejme, sa aj veľmi teším na samotnú atmosféru olympiády.

Kedy si začala reálne pociťovať, že máš šancu kvalifikovať sa na olympiádu?

Snívala som o olympiáde už ako malá, ale reálne ciele prišli minulý rok, keď som splnila limit na svetovej univerziáde v Číne. Vtedy som trénerke pred finále prekážok povedala, že si idem po výhru a chcem splniť limit na olympiádu. Bola som odhodlaná a zvládla som to. Počas celej prípravy som si pripomínala, že prvý a veľký krok som už zvládla, ale teraz musím spraviť všetko pre to, aby som tam nešla len kvôli účasti. Pri každom ťažkom tréningu ma to hnalo dopredu a bolo to pre mňa aspoň o trošku jednoduchšie. Spravila som veľa preto, aby som na OH v Paríži dala zo seba to najlepšie, čo sme natrénovali.

Zdroj: Top Athletics

V akom psychickom a fyzickom rozpoložení si po sústredení na Tenerife?

Cítim sa super. Prvýkrát som absolvovala sústredenie takto v strede sezóny, ale verím, že to bolo správne. Dotrénovali sme to, čo sme počas doterajšej sezóny „stratili“, a cítim sa dobre.

Prečo si trénovala v tomto ročnom období v teple, keď je teplo aj doma na Slovensku?