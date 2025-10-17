Vo výbere nájdeš overené klasiky, ale aj niekoľko novších podnikov.
„Neviem presne, ako je to u iných, ale nám ide takmer všetko. Veľa vecí a tovarov sa obmieňa, ale ľudia čoraz viac chodia nielen za kvalitným chlebom, ale aj sladkým pečivom, ide to postupne nahor,“ komentuje pani predavačka pekárenský biznis v Košiciach.
V roku 2025 už v rámci gastronomického a kultúrneho wellbeingu ľuďom nestačia len bežné reštaurácie či bistrá. V kurze sú kvalitné kaviarne, rôzne raňajkárne, foodtrucky či v pekárne.
- Kde v Košiciach si dáš dobré domáce obložené chlebíčky.
- V ktorej prevádzke majú jeden z najlepších croissantov v meste.
- Kde ma prekvapilo, že sa nedá platiť kartou a aké boli ceny v prevádzkach.
Samozrejme, klasickú pekáreň každý z nás pozná a vo svete má táto služba tradíciu vyše 2 000 rokov. Dnes je však reč o novších miestach, kde sa poctivé a tradičné remeslo stretáva s modernou vlnou výrobkov a prípadne aj s kvalitnou kávou.
Rovnako ako aj v iných gastro odvetviach aj v rámci pekární idú Košice rapídne nahor. S Refresherom som tentokrát navštívil niekoľko prevádzok s vlastnými pekárenskými výrobkami.
Niektoré ma extrémne prekvapili, iné mierne zaskočili. Cieľom však bolo nájsť v Košiciach miesta, kde majú aj niečo viac než len „bežný chlieb a rožky". Do finálneho výberu sa takto dostali prevádzky Barca, Pekárova žena, Remetské Hámre, Domáca pekáreň, Jacobs, Gourmet a Cinnamon DreamBakery.
Počas testu som natrafil na miesto so skvelými cinnamon buns, svetovými chlebíčkami, pestovým vrkočom, slivkovým pagáčom či najlepším croissantom, aký som kedy ochutnal.
Zoznam nie je zoradený od najhoršej prevádzky po najlepšiu, ide skôr o výber toho, čo ťa v Košiciach v rámci pekární nesklame.
6. Domáca pekáreň
Adresa: Potočná 1/A (Lokomotíva)
Domáca pekáreň má v Košiciach niekoľko prevádzok, pričom majú aj vlastnú kaviareň Fika na Lokomotíve. Parkovanie na Potočnej ulici je v pondelok ráno pohodové, za čo ide určite palec hore.
Predajňa s malou kaviarňou je v severskom štýle. Drevo, vlajočky severských štátov a fotky z hôr dodávajú tomuto miestu príjemnú atmosféru. Z pultu na mňa pozerá old school váha a za ňou je už výklad rôznych pekárenských dobrôt.
Na otázku, čo ide najviac, odpovedá pani predavačka, že napríklad slivkový pagáč. Okrem iného má Domáca pekáreň rôzne záviny, domáce šišky či tradičné pečivo. V čase mojej návštevy je v podniku takmer prázdno, pár ľudí si tu vychutnávalo kávu.
Pagáč za 1,4 eura je čerstvý a veľmi chutný, pričom ostatné ich produkty lákajú aj vizuálne. Za čo dávam palec dole, je platba len v hotovosti a špinavé okná.
