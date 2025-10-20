Zlatý retríver menom Coudy sa cez víkend stal nečakanou hviezdou sociálnych sietí aj správ.
Pes z Česka sa stratil svojmu majiteľovi počas výletu pri Dolných Loučkách na Brnensku, no namiesto paniky zvolil netradičné riešenie – sám nastúpil do vlaku a vrátil sa do Brna.
Ako informoval hovorca brnianskych mestských strážnikov Jakub Ghanem, ročný Coudy sa pánovi a jeho dvom malým synom stratil z dohľadu neďaleko železničnej stanice. Po dvojhodinovom hľadaní majiteľ zavolal na informačnú linku Českých dráh a tam prišlo prekvapenie. Zistil, že pes skutočne nastúpil do vlaku a navyše v správnom smere.
Vo vlaku si priateľského retrívera všimla mladá rodina, ktorá nález nahlásila na tiesňovú linku. Strážnici si Coudyho neskôr prevzali na prestupnom uzle v Královom Poli.
„Spojili sa s vlastníkom zvieraťa a ten už so synmi čakal v Dolných Loučkách na ďalší spoj, ktorý by ich doviezol domov do Brna. Coudy ich privítal radostným skákaním a vďačný muž sa strážnikom zaručil, že svojho psa už nespustí z očí ani na okamih,“ uviedol Ghanem.
Vďaka svojmu dokonalému orientačnému zmyslu sa Coudy stal symbolom vernosti a šikovnosti a možno aj najdisciplinovanejším pasažierom Českých dráh.